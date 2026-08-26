به گزارش خبرنگار مهر، هادی حیدریفر ظهر چهارشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، به نمایندگی از هیئات مذهبی مشهد مقدس، از تلاشها و مجاهدتهای حجتالاسلام صاحبقرانی در دوران مسئولیتش تقدیر کرد.
این مداح و نوحهخوان اظهار کرد: حجتالاسلام صاحبقرانی از مدیرانی بود که ساعت و لحظه نمیشناخت و در هر موضوعی که هیئات مذهبی به پشتیبانی و راهنمایی نیاز داشتند، در هر ساعت از شبانهروز همراهی و حمایت میکرد.
وی با اشاره به اهتمام ویژه صاحبقرانی به هیئات مذهبی افزود: به نمایندگی از هیئات مذهبی، انتصاب وی در مسئولیت جدید در سطح کشور را تبریک میگوییم و برای او در سنگر جدید آرزوی موفقیت داریم.
حیدریفر همچنین انتصاب حجتالاسلام همتیفر به عنوان مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی را تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد وی با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، مسیر خدمترسانی به جامعه دینی و هیئات مذهبی را ادامه دهد.
این عضو شورای هیئات مذهبی در ادامه با بیان دو مطالبه از هیئات مذهبی، بر ضرورت توجه جدی به آموزش ارکان هیئات، از مداحان و ذاکران اهلبیت(ع) تا مسئولان و سرپرستان هیئات، تأکید کرد و گفت: در شرایط کنونی، ارتقای محتوای برنامههای هیئات نیازمند اهتمام ویژه به آموزش است.
وی همچنین تقویت رسانه هیئات مذهبی را دومین ضرورت دانست و خواستار حمایت از ظرفیتهای رسانهای هیئات برای انعکاس بهتر فعالیتهای دینی و فرهنگی شد.
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