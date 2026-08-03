خبرگزاری مهر- گروه استانها، عاطفه وفائیان: آسمانهای اربعین، رنگ خونخواهی و عزای آلمحمد (ع) را به خود گرفتهاند؛ از کوچههای پرشور نجف اشرف که نوای مداحان مشهدی در جوار صحن حضرت زهرا (س) طنینانداز است، تا مسیرهای پیادهروی در مشهد و چناران که با عطر خدمترسانی مردمی و تپش قلب عاشقان، جانی دوباره میگیرد. در کنار فعالیتهای خارج از کشور، برنامهریزیهای لازم انجام شده تا اجتماعات مذهبی و تجمعات شبانه شهر دچار ضعف نشود و حضور مداحان در مجالس شهری همچنان با قوت ادامه یابد.
برپایی مراسم چهارپایهخوانی در نجف و تأمین مداح برای مجالس شهری
یاسر رحمانی، مسئول کانون مداحان مشهد مقدس، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح اقدامات این مجموعه برای ایام اربعین اظهار کرد: بخش قابل توجهی از اقدامات اربعینی در خارج از مشهد و با محوریت خدمت به زائران انجام میشود. یکی از اقداماتی که امسال برای نخستینبار انجام شد، مشارکت با هیئت رزمندگان در موکب «ابناءالرضا» در شهر نجف اشرف، مراسم چهارپایهخوانی بهصورت روزانه برگزار میشود.
مسئول کانون مداحان مشهد مقدس بیان کرد: در این برنامه، مداحان مشهدی بهصورت روزانه در نجف اشرف و در جوار صحن حضرت زهرا (س) به اجرای مراسم میپردازند.
وی ادامه داد: روابط عمومی کانون مداحان تلاش مضاعفی به کار گرفت تا با وجود کاهش تعداد مداحان حاضر در مشهد به دلیل سفر اربعین، اجتماعات و مراسم مذهبی شهر دچار ضعف و افت نشود و اعزام مداح برای تجمعات شبانه نیز همچنان تداوم داشته باشد.
رحمانی همچنین به اقدامات محتوایی این کانون اشاره کرد و گفت: در حوزه تولید محتوا نیز چند اثر و نوحه با موضوع اربعین و خونخواهی امام شهید تولید شده که از جمله آن میتوان به سه نوحه ویژه در این مناسبت اشاره کرد.
برپایی ۳۰ موکب اربعینی در مشهد
حجتالاسلام حسین مصلایی، مدیر اداره تبلیغات اسلامی مشهد، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آمار دریافتشده از امور مساجد، نزدیک به ۳۰ موکب برای ایام اربعین در مشهد فعالیت خواهند داشت که از مجموع این مواکب، حدود ۱۰ موکب بهطور مستقیم متعلق به مساجد است و سایر مواکب نیز با همراهی و مشارکت مجموعههای هیئات مردمی و مسجدی شکل گرفتهاند.
مدیر اداره تبلیغات اسلامی مشهد با بیان اینکه خدمات مواکب عمدتاً در حوزه پذیرایی و تغذیه است، گفت: این موکبها با تکیه بر ظرفیت مردم و مساجد، در ایام اربعین به زائران و شهروندان خدمترسانی میکنند.
مصلایی همچنین از آمادهسازی پرچمهای سرخ برای برنامههای اربعینی در مشهد خبر داد و بیان کرد: یک ابرپرچم نیز در چارچوب برنامههای مرتبط با اربعین و با محوریت «اربعین خونخواهی» صبح سهشنبه رونمایی میشود.
شور و شعور حسینی در پیادهروی جاماندگان اربعین شهرستان چناران
حجتالاسلام اسحاق پاروکار، مدیر اداره تبلیغات اسلامی شهرستان چناران در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای برگزاری هرچه باشکوهتر آیین جاماندگان اربعین حسینی در این شهرستان، اظهار کرد: سهشنبه همزمان با روز اربعین، مردم مؤمن و ولایتمدار چناران در قالب کاروانهای پیادهروی، مسیر عشق را به سوی حرم مطهر امامزاده عبدالله (ع) در روستای سرآسیاب طی خواهند کرد.
مدیر اداره تبلیغات اسلامی شهرستان چناران تصریح کرد: حرکت زائران و عاشقان حسینی از ساعت ۷ صبح فردا از مبدأ مسجد خاتمالانبیاء (ص) شهر چناران آغاز میشود و شرکتکنندگان پس از طی مسیری حدود ۱۱ کیلومتری، حدود ساعت ۱۰ الی ۱۰:۳۰ صبح به آستان مقدس امامزاده عبدالله (ع) در روستای سرآسیاب خواهند رسید.
وی با بیان اینکه خدمترسانی به زائران در طول این مسیر با همت اهالی و موکبداران پیشبینی شده است، افزود: ایستگاههای صلواتی و موکبهای متعددی با حمایت بخشداری و مشارکت مردمی در طول مسیر برای پذیرایی از پیادهروان طراحی و آمادهسازی شده است. همچنین در مقصد این پیادهروی، یعنی امامزاده عبدالله (ع) روستای سرآسیاب، با میزبانی اداره اوقاف و امور خیریه، برنامههای فرهنگی و مذهبی ویژهای تدارک دیده شده است؛ این مراسم معنوی با قرائت زیارت اربعین، مداحی ذاکران اهلبیت (ع) و سخنرانی مذهبی همراه خواهد بود و تا ظهر روز اربعین ادامه خواهد داشت تا جاماندگان نیز به سهم خود، همبستگی ملی و ارادت قلبیشان را به آرمانهای عاشورایی به تصویر بکشند.
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