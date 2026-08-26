استمرار پرچم مجاهدت فرهنگی در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود غلامی جامی صبح چهارشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، این مراسم را پاسداشت هفت سال خدمت حجت‌الاسلام صاحبقرانی، مدیرکل پیشین تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، و آغاز مسئولیت مدیریتی تازه در این مجموعه دانست و اظهار کرد: امید داریم با همراهی مجموعه‌های دینی، فرهنگی و قرآنی، پرچمی را که پیش از این برافراشته بوده است، با قوت و شکوه بیشتری حفظ کنیم.

سرپرست معاونت فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با قدردانی از حضور علما، روحانیان، مسئولان نظامی و انتظامی، مدیران دستگاه‌ها، فعالان فرهنگی و قرآنی، بانوان و پیشکسوتان عرصه مداحی و خدمت به اهل‌بیت (ع)، بیان کرد: حضور و همراهی این ظرفیت‌های اثرگذار، پشتوانه‌ای مهم برای ادامه مسیر نورانی تبلیغ دین و فرهنگ اهل‌بیت (ع) است.

وی ادامه داد: پیشکسوتان، پیرغلامان، مداحان و فعالان فرهنگی و مذهبی در سال‌های گذشته با محبت و اخلاص در این مسیر خدمت کرده‌اند و انتظار می‌رود در دوره جدید نیز اداره‌کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی را در پیشبرد مأموریت‌های فرهنگی یاری کنند.

غلامی جامی با اشاره به پرچم مجاهدتی که امام شهید برافراشت، گفت: این پرچم باید با همت مردم، علما، فعالان فرهنگی و همه دلدادگان انقلاب اسلامی، استوارتر از گذشته حفظ شود.

سرپرست معاونت فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی تأکید کرد: آرمان نهایی، فراهم‌سازی زمینه ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) و سپردن این پرچم به دست مبارک آن حضرت است.