https://mehrnews.com/x3dgyL ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۷ کد مطلب 6971413 استانها اردبیل استانها اردبیل ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۷ حماسه آفرینی مردم نمین در تجمع شبانه نمین- مردم نمین امشب نیز مثل شب های گذشته با حضور در تجمعات شبانه به حماسه آفرینی خود ادامه دادند. دریافت 5 MB کد مطلب 6971413 کپی شد مطالب مرتبط مشکینشهر با ۲۱ میلیمتر رکورددار بارندگیهای ۲۴ ساعت اخیر اردبیلیها بار دیگر وفاداری خود به انقلاب را نشان دادند غارهای تازه کشف شده اردبیل شناسنامهدار میشوند ترویج فرهنگ نماز در خانوادهها ضامن تربیت دینی نسل جوان است مرزداران بیله سوار همدل و متحد در حمایت از جبهه مقاومت امنیت و آرامش جامعه مرهون ایثار فراجا و آتشنشانان است فریاد عهد با ولایت در اجتماعات پرشور اردبیل برچسبها اردبیل نمین تجمع مردمی
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