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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۷

حماسه آفرینی مردم نمین در تجمع شبانه

حماسه آفرینی مردم نمین در تجمع شبانه

نمین- مردم نمین امشب نیز مثل شب های گذشته با حضور در تجمعات شبانه به حماسه آفرینی خود ادامه دادند.

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کد مطلب 6971413

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