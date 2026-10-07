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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱:۱۳

مرزداران بیله سوار همدل و متحد در حمایت از جبهه مقاومت

مرزداران بیله سوار همدل و متحد در حمایت از جبهه مقاومت

بیله سوار- مرزداران بیله سوار با حضور گسترده خود، بار دیگر پشتیبانی خود از رزمندگان اسلام را اعلام کردند.

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کد مطلب 6971448

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