https://mehrnews.com/x3dgzt ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱:۱۳ کد مطلب 6971448 استانها اردبیل استانها اردبیل ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱:۱۳ مرزداران بیله سوار همدل و متحد در حمایت از جبهه مقاومت بیله سوار- مرزداران بیله سوار با حضور گسترده خود، بار دیگر پشتیبانی خود از رزمندگان اسلام را اعلام کردند. دریافت 5 MB کد مطلب 6971448 کپی شد مطالب مرتبط اردبیلیها بار دیگر وفاداری خود به انقلاب را نشان دادند اجتماع شبانه مردم انقلابی سلماس در خیابان فریاد عهد با ولایت در اجتماعات پرشور اردبیل مردم نمین همدل و متحد در حمایت از جبهه مقاومت حضور پرشور مردم مشگین شهر در حمایت از رزمندگان اسلام حماسه آفرینی مردم نمین در تجمع شبانه پلیس با پشتوانه مردم امنیت کشور را با اقتدار حفظ میکند برچسبها اردبیل تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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