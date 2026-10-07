https://mehrnews.com/x3dgzg ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۰:۳۹ کد مطلب 6971438 استانها اردبیل استانها اردبیل ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۰:۳۹ اردبیلیها بار دیگر وفاداری خود به انقلاب را نشان دادند اردبیل- حماسه حضور مردم اردبیل بار دیگر نشان داد که حمایت از انقلاب و رزمندگان اسلام همچنان پررنگ است. دریافت 3 MB کد مطلب 6971438 کپی شد مطالب مرتبط حماسه آفرینی مردم نمین در تجمع شبانه مرزداران بیله سوار همدل و متحد در حمایت از جبهه مقاومت پلیس با پشتوانه مردم امنیت کشور را با اقتدار حفظ میکند فریاد عهد با ولایت در اجتماعات پرشور اردبیل مردم نمین همدل و متحد در حمایت از جبهه مقاومت از سبلان تا قلب اردبیل فریاد خونخواهی مردم اردبیل میزبان ۸ میلیون گردشگر در ایام جنگ بودیم شب های اردبیل نماد ایستادگی و مقاومت قدرت ایمان عامل ایستادگی ایران در برابر دشمن است برچسبها اردبیل تجمعات شبانه رهبر معظم انقلاب اسلامی
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