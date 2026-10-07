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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۰:۳۹

اردبیلی‌ها بار دیگر وفاداری خود به انقلاب را نشان دادند

اردبیلی‌ها بار دیگر وفاداری خود به انقلاب را نشان دادند

اردبیل- حماسه حضور مردم اردبیل بار دیگر نشان داد که حمایت از انقلاب و رزمندگان اسلام همچنان پررنگ است.

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کد مطلب 6971438

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