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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۷

ترویج فرهنگ نماز در خانواده‌ها ضامن تربیت دینی نسل جوان است

ترویج فرهنگ نماز در خانواده‌ها ضامن تربیت دینی نسل جوان است

نمین- امام جمعه نمین با تأکید بر فضیلت نماز، آن را عامل آرامش قلب و انسجام جامعه دانست و بر ترویج فرهنگ نماز در خانواده‌ها برای تربیت دینی نسل جوان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عظیم اسدزاده، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه نمین با گرامیداشت هفته فراجا از تلاش‌ها و خدمات نیروهای انتظامی در تأمین امنیت و آرامش جامعه قدردانی کرد.

وی با اشاره به اهمیت و فضیلت نماز، آن را از مهم‌ترین واجبات دینی و زمینه‌ساز ارتباط انسان با خداوند دانست و بر اهتمام بیشتر مردم به اقامه نماز و توجه به آثار معنوی آن تأکید کرد.

امام جمعه نمین، نماز را عامل آرامش قلب و تقویت روحیه بندگی عنوان کرد و بر ضرورت توجه خانواده‌ها به ترویج فرهنگ نماز در میان فرزندان تأکید کرد.

حجت‌الاسلام اسدزاده همچنین با اشاره به نقش نماز جمعه در تقویت وحدت و همدلی، حضور مردم در این اجتماع عبادی را نشانه انسجام و همبستگی جامعه اسلامی دانست.

وی در ادامه بر اهمیت توجه به مسائل فرهنگی و دینی در جامعه تأکید کرد و گفت: تقویت ارزش‌های اسلامی و تربیت نسل جوان بر پایه آموزه‌های دینی، از مهم‌ترین وظایف خانواده‌ها و مسئولان فرهنگی است.

کد مطلب 6965380

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