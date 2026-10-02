به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عظیم اسدزاده، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه نمین با گرامیداشت هفته فراجا از تلاش‌ها و خدمات نیروهای انتظامی در تأمین امنیت و آرامش جامعه قدردانی کرد.

وی با اشاره به اهمیت و فضیلت نماز، آن را از مهم‌ترین واجبات دینی و زمینه‌ساز ارتباط انسان با خداوند دانست و بر اهتمام بیشتر مردم به اقامه نماز و توجه به آثار معنوی آن تأکید کرد.

امام جمعه نمین، نماز را عامل آرامش قلب و تقویت روحیه بندگی عنوان کرد و بر ضرورت توجه خانواده‌ها به ترویج فرهنگ نماز در میان فرزندان تأکید کرد.

حجت‌الاسلام اسدزاده همچنین با اشاره به نقش نماز جمعه در تقویت وحدت و همدلی، حضور مردم در این اجتماع عبادی را نشانه انسجام و همبستگی جامعه اسلامی دانست.

وی در ادامه بر اهمیت توجه به مسائل فرهنگی و دینی در جامعه تأکید کرد و گفت: تقویت ارزش‌های اسلامی و تربیت نسل جوان بر پایه آموزه‌های دینی، از مهم‌ترین وظایف خانواده‌ها و مسئولان فرهنگی است.