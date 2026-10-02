به گزارش خبرنگار مهر، سید یاور مرادی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته عنبران، ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی و گرامیداشت روز آتش‌نشان، از تلاش‌ها و زحمات نیروهای انتظامی و آتش‌نشانی در خدمت‌رسانی به مردم قدردانی کرد.

وی با اشاره به اهمیت امنیت و آرامش در جامعه، اظهار داشت: نیروهای انتظامی با حضور و تلاش شبانه‌روزی، در تأمین امنیت، حفظ نظم عمومی و صیانت از حقوق مردم نقش مهمی بر عهده دارند و شایسته تقدیر و حمایت هستند.

امام جمعه عنبران همچنین با گرامیداشت روز آتش‌نشان، از فداکاری و ایثار آتش‌نشانان در حوادث و عملیات امدادی تقدیر کرد و گفت: آتش‌نشانان با حضور به‌موقع در صحنه‌های خطر، جان و مال مردم را نجات می‌دهند و خدمت آنان نمونه‌ای ارزشمند از ایثار، مسئولیت‌پذیری و خدمت صادقانه به جامعه است.

وی در پایان، ضمن تبریک این مناسبت‌ها، برای تمامی نیروهای انتظامی و آتش‌نشانان شهرستان نمین و شهر عنبران، توفیق و سربلندی در مسیر خدمت به مردم را از خداوند متعال مسئلت کرد.