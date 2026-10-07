بهره برداری از ۴۲۰۰ واحد مسکونی در شمال سیستان و بلوچستان تا پایان سال

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پارسی در دیدار با فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان با تبریک هفته انتظامی، اظهار کرد: بخش عمده پروژه‌های مسکن در شمال استان در شهر زاهدان در سایت های تفتان‌شهر و آرمان‌شهر در حال ساخت است.

مدیر کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان افزود: تاکنون حدود پنج هزار واحد از این پروژه‌ها در شمال استان به بهره‌برداری رسیده و با وجود شرایط دشوار تامین منابع مالی هدف‌گذاری شده است تا پایان سال حدود چهار هزار و ۲۰۰ واحد دیگر نیز آماده و تحویل متقاضیان شود.

وی ادامه داد: یکی از چالش‌های اصلی اجرای طرح نهضت ملی مسکن تامین سهم آورده متقاضیان است که با توجه به شرایط اقتصادی موجود تامین آن برای بسیاری از مردم دشوار شده است.

وی گفت: در همین راستا و بر اساس دستورالعمل مالی وزارت راه و شهرسازی برای حمایت از دهک‌های یک تا چهار، تسهیلات قرض‌الحسنه تا سقف حدود ۴۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است تا منابع مورد نیاز برای تکمیل پروژه‌ها تامین و عملیات اجرایی توسط پیمانکاران ادامه پیدا کند.

پارسی بیان کرد: بازپرداخت این تسهیلات نیز پس از تحویل واحدها و در بازه زمانی مشخص انجام خواهد شد و تلاش می‌کنیم با استفاده از منابع مختلف، اهداف تعیین‌شده در حوزه مسکن را محقق کنیم.

وی با اشاره به سهم بالای هزینه مسکن در سبد خانوار افزود: مسکن یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم است و در برخی خانوارها بخش قابل توجهی از هزینه‌ها، حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد به هزینه مسکن اختصاص می‌یابد بنابراین هر اقدامی که بتواند بخشی از این فشار هزینه‌ای را از دوش مردم بردارد اهمیت زیادی دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان با اشاره به بدهی حدود سه هزار میلیارد تومانی به پیمانکاران پروژه‌های راهسازی استان گفت: با وجود محدودیت‌های اعتباری و مطالبات پیمانکاران اجرای پروژه‌های راهسازی با جدیت دنبال می‌شود و تلاش داریم با استفاده از ظرفیت‌های موجود و تامین منابع روند اجرای طرح‌ها متوقف نشود.

پارسی افزود: بخش قابل توجهی از پروژه‌های راهسازی استان از اولویت بالایی برخوردارند و مجموعه راه و شهرسازی با همکاری پیمانکاران در تلاش است این طرح‌ها را مطابق برنامه زمان‌بندی پیش ببرند چرا که توسعه و تکمیل زیرساخت‌های حمل‌ونقل، نقش مهمی در ارتقای ایمنی، کاهش حوادث و رونق اقتصادی سیستان و بلوچستان دارد.

وی درباره تامین زمین مورد نیاز برای ساخت منازل سازمانی نیروهای انتظامی نیز گفت: در بیشتر شهرستان‌های استان مشکل جدی در تامین زمین نداریم و برای مجموعه انتظامی نیز اقدامات لازم برای تامین زمین منازل سازمانی انجام شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان افزود: در شهرستان زابل و حوزه سیستان به دلیل شرایط خاص،موضوع تامین زمین همچنان در حال پیگیری است و تلاش می‌کنیم از طریق ظرفیت‌های موجود این مشکل نیز برطرف شود.

پارسی با اشاره به پیگیری موضوع احداث مقرهای انتظامی اظهار کرد: بخشی از اراضی مورد نیاز در این زمینه شناسایی شده و مقرر شده فرآیندهای مربوط به استعلام و آماده‌سازی زمین با سرعت بیشتری انجام شود تا موضوع برای طرح در کمیسیون ماده پنج آماده شود.