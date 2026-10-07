اهدای یک دستگاه ون وانا جهت توزیع داروهای هموفیلی در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایکوپرس، یک دستگاه ون وانا با تصویب هیئت‌مدیره گروه صنعتی ایران‌خودرو و در چارچوب مسئولیت اجتماعی این گروه، به کانون بیماران هموفیلی سیستان و بلوچستان اهدا شد تا برای توزیع داروهای حیاتی، از جمله فاکتور ۱۳، و تسهیل دسترسی بیماران این استان به خدمات مورد نیاز مورد استفاده قرار گیرد.

این خودرو در مراسمی با حضور محمدرسول شیخی‌زاده، نماینده مردم قروه و دهگلان و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، علی کرد، نماینده مردم خاش، کورین، نصرت‌آباد و میرجاوه و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، امین افشار، رئیس هیئت‌مدیره کانون بیماران هموفیلی کشور و رامک گودرزی‌نژاد، مدیر حوزه مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو به کانون بیماران هموفیلی تحویل شد.

اهمیت این اقدام برای بیماران استان، بیش از هر چیز به شرایط جغرافیایی سیستان و بلوچستان و تمرکز خدمات در مرکز استان بازمی‌گردد. بر اساس اعلام کانون بیماران هموفیلی، بیماران برای دریافت خدمات ناچار به مراجعه به زاهدان هستند و استفاده از این خودرو می‌تواند امکان توزیع دارو و ارائه بخشی از خدمات را در سطح استان تسهیل کند و نیاز به مراجعه مکرر بیماران به مرکز استان را کاهش دهد.

محمدرسول شیخی‌زاده، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و نماینده مردم قروه و دهگلان، با قدردانی از این اقدام گفت: ایران خودرو به عنوان یکی از شرکت‌های بزرگ صنعتی کشور در این شرایط سخت از ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود غافل نبود و با اهدای این ون کمک بسیار بزرگی برای ارائه خدمات به بیماران هموفیلی در استان سیستان و بلوچستان برداشته است.

علی کرد، نماینده مردم خاش، نصرت‌آباد و میرجاوه و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با اشاره به محرومیت و گستردگی جغرافیایی استان سیستان و بلوچستان، این اقدام را در تسهیل روند توزیع دارو موثر دانست و گفت: در کنار اینکه توزیع دارو با سرعت انجام می‌شود، این اقدام مرهم بزرگی برای مداوای بیماران و خوشحالی مردم شده است.

کرد همچنین به تغییرات مدیریتی و ساختاری ایران‌خودرو پس از ورود بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: در این مدت تحولات و اقدامات متعددی در حوزه‌های مختلف در ایران‌خودرو صورت گرفته است و ایران‌خودرو با تغییر مدیریت و ساختار در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی خدمات ارزنده‌ای به مردم ارائه کرده است.

امین افشار، رئیس هیئت‌مدیره کانون بیماران هموفیلی کشور نیز با اشاره به همکاری دو سال اخیر ایران‌خودرو با این کانون گفت: ایران‌خودرو در این مدت همکاری و تعامل خوبی با کانون داشته است. به گفته او، تفاهم‌نامه‌ای نیز برای دسترسی سریع‌تر بیماران و مراجعه بدون نوبت آنان به شبکه خدمات پس از فروش ایران‌خودرو در سراسر کشور اجرا شده است.

رامک گودرزی‌نژاد، مدیر حوزه مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو، نیز با قدردانی از همکاری ایران‌خودرو دیزل در تامین خودرو، گفت: گروه صنعتی ایران‌خودرو با تمام توان مسئولیت‌های اجتماعی را شناسایی و انجام می‌دهد.

وی افزود: سهامداران، هیئت‌مدیره و تیم اجرایی گروه صنعتی ایران‌خودرو تلاش می‌کنند در کنار فعالیت‌های تولیدی، در حوزه‌های اجتماعی نیز نقش‌آفرین باشند.