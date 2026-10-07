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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۲:۱۲

۴۵ برگزیده صنعت، معدن و تجارت یزد تجلیل شدند

۴۵ برگزیده صنعت، معدن و تجارت یزد تجلیل شدند

یزد- در سی‌امین بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن استان یزد، از ۴۵ برگزیده حوزه صنعت، معدن و تجارت با حضور مسئولان و فعالان اقتصادی تجلیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شب چهارشنبه در آیین سی‌امین بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن استان یزد که با حضور محمدرضا بابایی استاندار یزد، ارشاد استعدادی دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، یزد برگزار شد.

در این مراسم جمعی از معاونان استاندار، مدیران دستگاه‌های اجرایی، مسئولان حوزه صنعت و معدن، نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی و فعالان اقتصادی استان نیز حضور داشتند.

در بخش تجلیل این آیین، ۴۵ برگزیده حوزه صنعت، معدن و تجارت استان یزد در بخش‌های مختلف معرفی شدند و با اهدای لوح و تندیس مورد تقدیر قرار گرفتند.

این برگزیدگان در بخش‌های مختلف از جمله واحدهای نمونه و واحدهای مهرورز انتخاب شده بودند و در این مراسم از عملکرد و تلاش آنان در حوزه تولید و فعالیت اقتصادی استان قدردانی شد.

کد مطلب 6971463

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    نظرات

    • زهرا IR ۰۹:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۶
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      پاسخ
      خدا قوت به همه زحمتکشان عزیز صنعت

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