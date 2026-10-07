استاندار یزد: صنعتگران، پیشران توسعه انسانی و اقتصادی استان یزد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بابایی، شامگاه چهارشنبه در مراسم تجلیل از صنعتگران نمونه و در سی‌امین بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن، با قدردانی از تلاش فعالان عرصه تولید و کارآفرینی اظهار کرد: همه شاخص‌هایی که امروز در استان بررسی می‌کنیم، به واسطه تلاش فعالان عرصه کارآفرینی و صنعتگران رقم خورده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های انسانی و اقتصادی استان یزد افزود: در حوزه شاخص‌های توسعه انسانی، یزد از استان‌های برجسته کشور به شمار می‌رود و یکی از افتخارات استان، برخورداری از ظرفیت بالای نخبگان و کارآفرینانی است که اشتغال و ارزش افزوده قابل توجهی ایجاد کرده‌اند.

استاندار یزد تصریح کرد: در برخی شاخص‌ها از جمله سرانه سرمایه‌گذاری، یزد در جایگاه‌های نخست کشور قرار دارد و این موضوع نتیجه فعالیت مجموعه‌ای از کارآفرینان و صنعتگران توانمند استان است.

بابایی با اشاره به شاخص‌های توسعه انسانی ادامه داد: در ارزیابی توسعه انسانی، شاخص‌هایی مانند درآمد سرانه، وضعیت معیشت و اقتصادی مردم، امید به زندگی و وضعیت بهداشت و درمان مورد توجه قرار می‌گیرد و بخش قابل توجهی از وضعیت موجود در این حوزه‌ها، حاصل تلاش کارآفرینان و فعالان اقتصادی است.

وی با بیان اینکه یزد در حوزه درمان نیز از ظرفیت مناسبی برخوردار است، گفت: در حالی که میانگین برخورداری از تخت بیمارستانی در کشور حدود ۱.۱ تخت به ازای هر هزار نفر است، این رقم در استان یزد به حدود ۲.۸ تخت رسیده و این زیرساخت نیز با مشارکت و نقش‌آفرینی بخش‌های مختلف توسعه یافته است.

استاندار یزد بر ضرورت تعامل دولت و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: هیچ ساختاری به تنهایی نمی‌تواند مسائل اقتصادی و صنعتی را حل کند و دستیابی به اتفاقات بزرگ نیازمند ارتباط، تعامل مثبت، درک متقابل و شناخت میان دستگاه‌های دولتی، بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی است.

بابایی با اشاره به تجربه فعالیت خود در بخش خصوصی اظهار کرد: در دوره‌ای که در بخش خصوصی فعالیت می‌کردم، بسیاری از گره‌های حوزه صنعتی و اقتصادی از طریق تعامل با دولت و دستگاه‌های اجرایی برطرف شد؛ بنابراین این ارتباط و تعامل باید جدی گرفته شود.

وی همچنین از فعالیت تشکل‌های بخش خصوصی در استان یزد تقدیر کرد و گفت: اتاق بازرگانی، خانه صنعت و معدن و سایر تشکل‌های صنعتی استان بسیار پویا و فعال هستند و نقد و گفت‌وگو میان این مجموعه‌ها می‌تواند به بهبود فضای اقتصادی کمک کند.

استاندار یزد با بیان اینکه حمایت از تولید و صنعت از اولویت‌های مدیریت استان است، خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور نیز بر حمایت از صنعت و تولید تأکید دارد و ما نیز در استان تلاش کرده‌ایم هر اقدامی که در توان مدیریت اجرایی است برای کمک به صنعت، تولید و اقتصاد استان انجام دهیم.

بابایی افزود: اگر صنعتگر یا کارآفرینی در استان با مشکلی مواجه باشد، تلاش کرده‌ایم برای رفع آن وارد عمل شویم و در این مسیر نیز از ظرفیت دستگاه‌های مختلف اقتصادی و اجرایی استفاده شده است.

وی ادامه داد: در ماه‌های گذشته با مسئولان و مدیران مختلفی که در حوزه اقتصاد نقش دارند، دیدار و گفت‌وگو شده تا مسائل صنعتگران و کارآفرینان با جدیت بیشتری پیگیری شود.

بابایی از تغییر رویکرد در حوزه سرمایه‌گذاری استان خبر داد و گفت: با توجه به اهمیت حفظ اشتغال موجود، تأکید کرده‌ایم که موضوع صیانت از اشتغال واحدهای تولیدی نیز با جدیت دنبال شود و مدیران مربوطه در این زمینه مسئولیت مشخصی داشته باشند.

استاندار یزد در پایان با قدردانی از صنعتگران استان گفت: صنعتگران یزدی در شرایط دشوار اقتصادی و حتی در شرایط جنگ، تولید و اشتغال را حفظ کرده‌اند و باید از این تلاش‌ها و نقش مؤثر آنان در اقتصاد استان قدردانی کرد.