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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۶

استاندار یزد بر برگزاری شایسته کنگره ملاعبدالله بهابادی تأکید کرد

استاندار یزد بر برگزاری شایسته کنگره ملاعبدالله بهابادی تأکید کرد

یزد- استاندار یزد با تأکید بر جایگاه علمی علامه ملاعبدالله بهابادی، بر برگزاری شایسته کنگره بزرگداشت این عالم برجسته و معرفی میراث علمی و فرهنگی وی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر ، محمدرضا بابایی در صبح پنجشنبه در نشست هم‌اندیشی تخصصی بررسی ابعاد تمدنی، منطقی و کلامی اندیشه‌های علامه ملاعبدالله بهابادی یزدی اظهار کرد: برگزاری کنگره بزرگداشت این عالم باید متناسب با جایگاه علمی و شخصیت برجسته وی باشد.

وی افزود: معرفی چهره‌های برجسته علمی و فرهنگی کشور و بازشناسی آثار و میراث فکری آنان، از وظایف مهم در حوزه فرهنگ و دانش است و باید برای تحقق آن اهتمام جدی داشت.

در این هم‌اندیشی، استادان، پژوهشگران و مسئولان دانشگاه یزد، ابعاد مختلف اندیشه‌های ملاعبدالله بهابادی در حوزه‌های فلسفه، کلام، منطق، تمدن، روش‌شناسی و جایگاه اجتماعی و سیاسی وی را بررسی کردند.

یکی از محورهای این نشست، بررسی ارتباط منطق و تفکر انتقادی و تبیین جایگاه اندیشه‌های ملاعبدالله بهابادی در شکل‌گیری جریان‌های علمی و فکری جهان اسلام بود.

عبدی‌پور، دبیر علمی کنگره ملاعبدالله بهابادی، نیز گفت: دبیرخانه علمی این کنگره بیش از ۱۰ سال است که شناسایی، معرفی و احیای آثار این عالم را دنبال می‌کند.

وی با اشاره به جایگاه ملاعبدالله بهابادی در قرن دهم هجری افزود: این اندیشمند در حوزه‌های فلسفه، کلام، منطق و تفسیر از جایگاه علمی برجسته‌ای برخوردار بوده و آثار وی همچنان ظرفیت پژوهش و بازخوانی دارد.

دبیر علمی کنگره، هدف از برگزاری این نشست را فراهم کردن زمینه برای مطالعه تخصصی و علمی ابعاد مختلف اندیشه‌های ملاعبدالله بهابادی عنوان کرد.

کنگره بزرگداشت علامه ملاعبدالله بهابادی نیز اردیبهشت سال آینده در یزد برگزار می‌شود.

کد مطلب 6971800

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