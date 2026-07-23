به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جعفری شامگاه پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای تأمین آرد مورد نیاز استان اظهار کرد: همزمان با افزایش سفرهای تابستانی و رشد تقاضا، برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای تقویت شبکه حمل و توزیع آرد در سراسر مازندران انجام شده است.

وی افزود: در پی دستور استاندار مازندران، نشست تخصصی با حضور مدیران حوزه غله، شرکت‌های حمل‌ونقل و نمایندگان کارخانجات آرد برگزار شد و وضعیت تأمین آرد در تمامی شهرستان‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت تا روند خدمت‌رسانی بدون وقفه ادامه یابد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران با بیان اینکه شهرستان‌های گردشگرپذیر در اولویت آردرسانی قرار گرفته‌اند، تصریح کرد: ظرفیت تولید، حمل و توزیع آرد متناسب با افزایش جمعیت شناور استان ارتقا یافته و ارسال محموله‌های آرد به نانوایی‌ها با سرعت بیشتری در حال انجام است.

جعفری با تأکید بر پایداری ذخایر آرد استان گفت: علاوه بر افزایش ارسال آرد، ذخایر کارخانجات و مراکز توزیع نیز تقویت شده تا در روزهای اوج حضور مسافران، هیچ‌گونه اختلالی در عرضه نان ایجاد نشود.

وی خاطرنشان کرد: سهمیه آرد تمامی شهرستان‌ها به طور کامل تأمین شده و فرآیند حمل و توزیع حتی در روزهای تعطیل نیز ادامه دارد و کارکنان این مجموعه به صورت مستمر در حال خدمت‌رسانی هستند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران با اشاره به فعالیت پیوسته زنجیره تأمین گندم، آرد و نان اظهار داشت: از مرحله خرید تضمینی گندم تا تولید آرد، حمل، توزیع و تحویل به نانوایی‌ها، همه بخش‌های این زنجیره بدون وقفه فعال هستند.

جعفری با اطمینان‌بخشی به شهروندان و مسافران افزود: تأمین نان مورد نیاز مردم از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل است و با هماهنگی‌های انجام شده، هیچ نگرانی بابت تأمین آرد و نان در استان وجود ندارد.