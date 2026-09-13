تأمین مستمر آرد و ارتقای کیفیت نان در سوادکوه شمالی

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد جعفری صبح یکشنبه در نشست فرمانداری سوادکوه شمالی، مسائل و چالش‌های حوزه گندم، آرد و نان این شهرستان را مورد بررسی قرار داد و با اشاره به پیگیری‌های استاندار مازندران برای تأمین گندم مورد نیاز استان و حمایت‌های مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران برای تأمین گندم‌های باکیفیت، گفت: استمرار تأمین گندم و حفظ ذخایر پایدار، نقش اساسی در تداوم عرضه آرد و ارائه خدمات مطلوب در حوزه نان دارد.

وی با تأکید بر ضرورت توزیع به‌موقع آرد میان نانوایی‌ها افزود: نباید هیچ شهرستانی در زمینه تأمین آرد با مشکل مواجه شود و پیمانکار حمل آرد باید تعهدات خود را در زمان مقرر انجام دهد تا خللی در روند توزیع ایجاد نشود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران خواستار ارزیابی مستمر عملکرد پیمانکار حمل آرد در کارگروه آرد و نان شهرستان شد و بیان کرد: وضعیت تأمین و توزیع آرد، میزان مصرف، شرایط حمل و عملکرد پیمانکار باید به‌صورت مستمر رصد شود و در صورت وجود کاستی، اقدامات اصلاحی در دستور کار قرار گیرد.

جعفری همچنین دسترسی آسان مردم به نان را از اولویت‌های این حوزه دانست و گفت: دستگاه‌های متولی باید با پایش مستمر شرایط، از بروز هرگونه اختلال در زنجیره تأمین نان جلوگیری کنند تا مردم بدون دغدغه به نان مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأکید استاندار مازندران بر افزایش دانش و مهارت نانوایان، بر برگزاری دوره‌های آموزشی برای فعالان این بخش تأکید کرد و گفت: دوره‌های آموزشی باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن برنامه‌ریزی و برگزار شود تا ارتقای مهارت‌های تخصصی نانوایان به بهبود کیفیت نان تولیدی منجر شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران همچنین بر استفاده از ظرفیت نان‌های صنعتی و مجتمع‌های نان در سوادکوه شمالی تأکید کرد و افزود: تجهیز نانوایی‌ها به سوخت دوم باید با جدیت دنبال شود و نانوایان لازم است با اجرای مانورهای عملی، نحوه استفاده از سوخت جایگزین را تمرین کنند تا در شرایط اضطراری، امکان تداوم فعالیت نانوایی‌ها فراهم باشد.

جعفری افزایش نظارت بر عملکرد نانوایی‌ها و فرآیند تأمین، حمل و توزیع آرد را ضروری دانست و اظهار کرد: نظارت مستمر می‌تواند به حفظ نظم در چرخه آرد و نان و تأمین مناسب نیاز مردم کمک کند.

فرماندار سوادکوه شمالی نیز در این نشست ضمن قدردانی از اقدامات مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران، سیدمحمد جعفری را از ظرفیت‌های ارزشمند استان در حوزه آرد و نان عنوان کرد.

جمیله قائی‌پاشا با اشاره به توانمندی‌های مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران اظهار کرد: ظرفیت و توانمندی موجود در مجموعه غله استان باید برای رفع مسائل و ارتقای وضعیت حوزه آرد و نان به بهترین شکل مورد استفاده قرار گیرد.

در پایان این نشست، بر افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و تداوم پیگیری مسائل حوزه آرد و نان با هدف حفظ روند پایدار تأمین و دسترسی مردم سوادکوه شمالی به نان تأکید شد.