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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۳

پیش‌بینی بارش‌های پراکنده در همدان

پیش‌بینی بارش‌های پراکنده در همدان

همدان-کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان از تداوم افزایش ابر و احتمال بارش‌های پراکنده در برخی نقاط استان همدان تا پایان هفته خبر داد.

روح‌الله زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی استان در روزهای اخیر اظهار کرد: در ساعاتی از بعدازظهر دیروز بارش‌هایی به شکل رگبار موقت و نقطه‌ای در برخی از نقاط استان گزارش شد که بیشترین میزان بارش‌ها در ایستگاه‌های باران‌سنجی «اکنلو» و «سولان» به میزان ۳ میلی‌متر به ثبت رسید و در ایستگاه هواشناسی فرودگاه همدان نیز بارش ۰.۱ میلی‌متر گزارش شده است.

وی در خصوص وضعیت جوی استان برای امروز و فردا گفت: طبق آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی انتظار می‌رود در ساعات بعدازظهر شاهد افزایش ابر و افزایش سرعت باد باشیم و احتمال وقوع بارش‌های پراکنده و نقطه‌ای در برخی نقاط استان به‌ویژه در مناطق شمالی در ساعات بعدازظهر امروز و فردا دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان با بیان اینکه وضعیت جوی استان از روز شنبه تغییراتی خواهد داشت، افزود: از روز شنبه تا اواخر هفته آینده آسمان استان عمدتا قسمتی ابری خواهد بود و وزش باد در ساعات بعدازظهر ادامه می‌یابد.

وی در خصوص نوسانات دمایی نیز تصریح کرد: دماهای طول روز از فردا یک تا ۲ درجه افزایش خواهد داشت و دماهای کمینه یا شبانه تا روز یکشنبه تغییر محسوسی نخواهد داشت و برای صبح یکشنبه کاهش ۲ تا ۴ درجه‌ای دمای صبحگاهی در اکثر نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.

زاهدی در پایان وضعیت دمایی ایستگاه‌های استان را تشریح کرد و گفت: در شبانه‌روز گذشته بیشینه دما از نهاوند با ۲۹ درجه سانتی‌گراد و کمینه دما از کبودراهنگ با ۱۰ درجه سانتی‌گراد گزارش شد و دمای هوای همدان نیز در گرم‌ترین ساعات ۲۷ درجه و در خنک‌ترین ساعات ۱۱ درجه به ثبت رسید.

کد مطلب 6971586

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