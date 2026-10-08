روح‌الله زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی استان در روزهای اخیر اظهار کرد: در ساعاتی از بعدازظهر دیروز بارش‌هایی به شکل رگبار موقت و نقطه‌ای در برخی از نقاط استان گزارش شد که بیشترین میزان بارش‌ها در ایستگاه‌های باران‌سنجی «اکنلو» و «سولان» به میزان ۳ میلی‌متر به ثبت رسید و در ایستگاه هواشناسی فرودگاه همدان نیز بارش ۰.۱ میلی‌متر گزارش شده است.

وی در خصوص وضعیت جوی استان برای امروز و فردا گفت: طبق آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی انتظار می‌رود در ساعات بعدازظهر شاهد افزایش ابر و افزایش سرعت باد باشیم و احتمال وقوع بارش‌های پراکنده و نقطه‌ای در برخی نقاط استان به‌ویژه در مناطق شمالی در ساعات بعدازظهر امروز و فردا دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان با بیان اینکه وضعیت جوی استان از روز شنبه تغییراتی خواهد داشت، افزود: از روز شنبه تا اواخر هفته آینده آسمان استان عمدتا قسمتی ابری خواهد بود و وزش باد در ساعات بعدازظهر ادامه می‌یابد.

وی در خصوص نوسانات دمایی نیز تصریح کرد: دماهای طول روز از فردا یک تا ۲ درجه افزایش خواهد داشت و دماهای کمینه یا شبانه تا روز یکشنبه تغییر محسوسی نخواهد داشت و برای صبح یکشنبه کاهش ۲ تا ۴ درجه‌ای دمای صبحگاهی در اکثر نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.

زاهدی در پایان وضعیت دمایی ایستگاه‌های استان را تشریح کرد و گفت: در شبانه‌روز گذشته بیشینه دما از نهاوند با ۲۹ درجه سانتی‌گراد و کمینه دما از کبودراهنگ با ۱۰ درجه سانتی‌گراد گزارش شد و دمای هوای همدان نیز در گرم‌ترین ساعات ۲۷ درجه و در خنک‌ترین ساعات ۱۱ درجه به ثبت رسید.