به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر چهارشنبه، منوچهر حبیبی در نشست ستاد مدیریت بحران استان کرمانشاه با اشاره به هشدارهای هواشناسی درباره احتمال وقوع بارش‌های نامنظم و سیل‌آسا ناشی از پدیده «ال‌نینو» اظهار کرد: با توجه به هشدارهای صادرشده، غافلگیری در برابر حوادث احتمالی قابل قبول نیست و دستگاه‌های اجرایی باید از هم‌اکنون تمهیدات لازم را برای مواجهه با مخاطرات جوی پیش‌بینی کنند.

وی افزود: باید ارزیابی دقیقی از شرایط جوی پیش‌رو انجام شود و دستگاه‌ها با آمادگی کامل به استقبال بارش‌ها بروند؛ ضمن اینکه امیدواریم بارندگی مناسب باشد و بتوان از این نعمت برای تأمین آب شرب، کشاورزی و سایر بخش‌ها استفاده کرد.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: پدیده «ال‌نینو» می‌تواند موجب بارش‌های نامنظم و سیل‌آسا در بازه‌های کوتاه زمانی شود و حتی در چند ساعت حجم قابل توجهی بارندگی رخ دهد؛ بنابراین در صورت نبود آمادگی کافی، احتمال بروز خسارت وجود دارد.

حبیبی با اشاره به دشواری پیش‌بینی دقیق شدت برخی رخدادهای جوی گفت: باید همواره در آمادگی کامل باشیم و از فرصت موجود برای افزایش تاب‌آوری استان استفاده کنیم؛ چرا که هدف اصلی ستاد مدیریت بحران، حفاظت از جان و مال مردم و صیانت از زیرساخت‌های عمومی است.

وی بر لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای حفاظت از زیرساخت‌ها تأکید کرد و افزود: پل‌ها، جاده‌ها، ساختمان‌ها و سایر زیرساخت‌های عمومی باید از هم‌اکنون مورد بررسی قرار گیرند و اقدامات لازم برای کاهش آسیب‌پذیری آنها انجام شود.

استاندار کرمانشاه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه لایروبی مسیرها و کانال‌ها گفت: لایروبی بیش از ۴۰ کیلومتر از مسیرها و کانال‌ها اقدام ارزشمندی است، اما با توجه به شرایط پیش‌رو، باید این اقدامات با جدیت و سرعت بیشتری دنبال شود و همه دستگاه‌ها در این زمینه ورود جدی داشته باشند.

حبیبی بر ضرورت فرماندهی واحد و پیش‌دستانه در مدیریت بحران تأکید کرد و گفت: اداره‌کل مدیریت بحران استان مسئول هماهنگی و فرماندهی واحد است و دستگاه‌های مختلف باید در چارچوب این مدیریت، امکانات و ظرفیت‌های خود را برای مقابله با حوادث احتمالی در اختیار یکدیگر قرار دهند.

وی با اشاره به تفاوت شدت بارش در مناطق مختلف استان افزود: ممکن است بارندگی در یک منطقه شدیدتر و در نقطه‌ای دیگر ضعیف‌تر باشد، بنابراین مدیریت واحد باید بر اساس اولویت‌ها، امکانات و تجهیزات را به مناطقی که نیاز بیشتری دارند هدایت کند.

استاندار کرمانشاه همچنین خواستار استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، صنایع و معادن استان شد و اظهار کرد: باید بانک اطلاعاتی کاملی از ماشین‌آلات سبک، نیمه‌سنگین و سنگین دستگاه‌های اجرایی، صنایع و معادن تهیه و وضعیت فنی این تجهیزات بررسی شود تا در زمان وقوع بحران، امکان استفاده سریع از آنها وجود داشته باشد.

حبیبی تصریح کرد: هیچ بهانه‌ای برای آماده نبودن ماشین‌آلات در زمان بحران پذیرفته نیست و دستگاه‌ها موظفند تجهیزات خود را بررسی، تعمیر و آماده به‌کار کنند. دفتر فنی استانداری نیز باید اطلاعات ماشین‌آلات پیمانکاران پروژه‌های راه‌آهن، قطار شهری، راه، پل و ساختمان را جمع‌آوری و در اختیار مدیریت بحران قرار دهد.

وی افزود: اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت نیز باید فهرست ماشین‌آلات موجود در صنایع و معادن استان را تهیه کند تا در صورت نیاز، این ظرفیت‌ها بدون تأخیر در اختیار عملیات مدیریت بحران قرار گیرند.

استاندار کرمانشاه بر تداوم لایروبی مسیرهای آب و کانال‌ها، به‌ویژه در محدوده شهرها و روستاهای دارای بافت جمعیتی تأکید کرد و گفت: شرکت آب منطقه‌ای، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باید این مناطق را در اولویت اقدامات خود قرار دهند و فرمانداران نیز ضمن مدیریت و نظارت، بازدیدهای میدانی لازم را انجام دهند.

حبیبی از اداره‌کل راهداری نیز خواست پل‌ها و سازه‌های موجود در مسیرها را بازدید و پاکسازی کند و خاطرنشان کرد: با توجه به کوهستانی و جنگلی بودن استان، احتمال ورود سنگ، چوب و درخت به مسیر آب وجود دارد و حتی یک شاخه یا درخت می‌تواند با مسدود کردن دهانه پل، موجب بالا آمدن آب و خسارت شود.

وی همچنین شرکت پخش فرآورده‌های نفتی را موظف کرد سوخت مورد نیاز ماشین‌آلات فعال در عملیات مدیریت بحران را تأمین کند و گفت: تجهیزات و امکاناتی که برای مقابله با حوادث احتمالی پیش‌بینی شده‌اند، باید از نظر تأمین سوخت نیز آمادگی لازم را داشته باشند.

استاندار کرمانشاه بر بازدید از سازه‌های آبخیزداری و آبخوانداری تأکید کرد و افزود: این سازه‌ها می‌توانند در کنترل روان‌آب‌ها و کاهش خسارت‌های ناشی از سیلاب نقش داشته باشند و لازم است پیش از وقوع بارش‌ها وضعیت آنها بررسی و اقدامات مورد نیاز انجام شود.

حبیبی در ادامه خواستار توجه ویژه به مناطق مستعد آبگرفتگی و سیلاب در شهر کرمانشاه شد و گفت: موضوع آبشوران باید با جدیت دنبال شود و شهرداری، فرمانداری و شرکت آب منطقه‌ای ضمن انجام بازدیدهای لازم، در نقاط نیازمند اقدام جدید، بدون تأخیر وارد عمل شوند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در محدوده کرناچی نیز بر تکمیل ارتفاع خاکریز و تقویت اقدامات حفاظتی این منطقه تأکید کرد و افزود: تجربه سیلاب‌های گذشته نشان داده است که باید توجه ویژه و دقیق‌تری به این محدوده داشته باشیم.

استاندار کرمانشاه در پایان بر بازدید و اتخاذ تدابیر لازم در محدوده تنگ‌کنشت تأکید کرد و گفت: با همکاری همه دستگاه‌ها و افزایش سرعت عمل می‌توان ضمن بهره‌مندی از بارش‌های مناسب، از جان و مال مردم و زیرساخت‌های استان در برابر حوادث احتمالی صیانت کرد.