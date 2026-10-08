خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: با توجه به احتمال وقوع بارش‌های شدید و رگباری در استان سمنان، آمادگی دستگاه‌های امدادی و خدماتی برای مقابله با سیلاب‌های احتمالی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه بارش‌های لحظه‌ای با حجم بالای آب می‌تواند در مناطق خشک و کم‌بارش نیز موجب جاری شدن روان‌آب و سیلاب شود.

ال‌نینو پدیده‌ای اقلیمی است که می‌تواند با تغییر الگوهای آب‌وهوایی، در برخی مناطق موجب بارش‌های شدید شود. این شرایط در استان سمنان که بخش‌هایی از آن با اقلیم خشک و کم‌بارش مواجه است، می‌تواند خطر جاری شدن روان‌آب و سیلاب را افزایش دهد.

بر اساس گفته کارشناسان هواشناسی و بررسی رفتار الگوهای جوی و نقشه‌های ماهواره‌ای، یکی از نگرانی‌ها، وقوع بارش‌های سنگین و کوتاه‌مدت است؛ بارش‌هایی که در مدت‌زمانی کوتاه حجم زیادی آب را روانه مسیل‌ها و مسیرهای طبیعی می‌کند و در صورت آماده نبودن زیرساخت‌ها، می‌تواند خسارت‌هایی به همراه داشته باشد.

دستگاه‌های امدادی و خدماتی از جمله دهیاری‌ها، شهرداری‌ها، هلال احمر و اورژانس برای مواجهه با حوادث احتمالی در آماده‌باش قرار دارند؛ اما سطح آمادگی این دستگاه‌ها و توصیه‌های امدادگران به مردم چیست؟ در همین راستا با حسین درخشان، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان، گفت‌وگو کرده‌ایم.

ال‌نینو چیست و چه خطری دارد؟

درخشان درباره ال‌نینو و مخاطرات احتمالی آن اظهار کرد: ال‌نینو پدیده‌ای است که هر چند سال یک‌بار رخ می‌دهد و به دلیل گرمای بیش از حد آب اقیانوس‌ها، تغییراتی در شرایط اقلیمی جهان ایجاد می‌کند که یکی از آثار آن می‌تواند بارش‌های شدید باشد.

وی افزود: احتمال بروز سیلاب در استان سمنان وجود دارد؛ چراکه یکی از ویژگی‌های این پدیده، وقوع رگبارهای سنگین در مدت کوتاه است که می‌تواند حجم زیادی از آب را روانه مناطق مختلف کرده و احتمال خسارت را افزایش دهد.

افزایش آمادگی هلال احمر سمنان

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان درباره اقدامات انجام‌شده برای مقابله با سیلاب‌های احتمالی گفت: از هفته‌های گذشته و در پی هشدارهای صادرشده، سطح آمادگی هلال احمر استان را افزایش داده‌ایم.

درخشان ادامه داد: هلال احمر در این زمینه دو مرحله اقدام دارد؛ مرحله نخست پیش از وقوع حادثه است که شامل اطلاع‌رسانی، هشدار و آموزش می‌شود و مرحله دوم پس از وقوع حادثه است که به امدادرسانی اختصاص دارد.

وی با اشاره به فعالیت خانه‌های هلال در استان سمنان بیان کرد: در ۱۲۰ روستای استان خانه هلال داریم و از طریق این مراکز، آموزش‌های لازم به مردم ارائه و نکات ایمنی و مسائل مرتبط با حوادث و بحران‌ها به آنها منتقل می‌شود تا پیش از وقوع حادثه، سطح آمادگی جامعه افزایش یابد.

آمادگی تیم‌های امدادی در کانون‌های پرخطر

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان درباره برگزاری تمرین‌ها و مانورهای آمادگی نیز گفت: از حدود دو هفته قبل، تیم‌های امدادی را در کانون‌هایی مانند سد کالپوش گردآوری کرده و کار با قایق‌های نجات و تجهیزات مربوط را تمرین کرده‌ایم تا در صورت بروز حادثه، امدادگران آمادگی لازم برای ورود به عملیات را داشته باشند.

درخشان با اشاره به آماده‌سازی تجهیزات امدادی افزود: موتور، پمپ، قایق‌های نجات و تجهیزات مربوط به عملیات امداد و نجات در سیلاب‌ها در هلال احمر استان سمنان آماده شده است.

وی ادامه داد: امیدواریم حادثه‌ای رخ ندهد و نیازی به استفاده از این تجهیزات نباشد، اما به هر صورت، وظیفه ما ایجاب می‌کند که آمادگی لازم را داشته باشیم.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان تأکید کرد: در صورت بروز حوادث، تیم‌های عملیاتی هلال احمر بلافاصله وارد عمل خواهند شد و تلاش می‌کنیم از بروز مشکلات برای مردم جلوگیری کنیم.

لایروبی مسیل‌ها پیش از وقوع سیلاب ضروری است

درخشان در پاسخ به اینکه پیش از وقوع سیلاب چه اقداماتی باید انجام شود، گفت: پیش از وقوع حادثه، آب منطقه‌ای، دهیاری‌ها، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط باید لایروبی مسیل‌ها و مسیرهای عبور آب را در دستور کار قرار دهند.

وی افزود: امیدواریم این اقدامات در روزهای باقی‌مانده تا میانه پاییز انجام شود تا حجم بیشتری از آب از طریق مسیل‌ها هدایت شده و از ورود آن به روستاها و شهرها جلوگیری شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با اشاره به تأثیر دستکاری‌های انسانی بر مسیرهای طبیعی آب اظهار کرد: انسان با اقداماتی مانند معدن‌کاری، کشت و کار و ساخت‌وساز، در طبیعت دست برده است و در نهایت وقتی آب جاری می‌شود، مسیر خود را پیدا می‌کند و این موضوع می‌تواند به بروز سیلاب منجر شود.

درخشان گفت: امیدواریم بتوانیم پیش از وقوع سیلاب‌های احتمالی، اقدامات لازم را برای کاهش خسارات انجام دهیم.

تأکید بر بیمه محصولات کشاورزی

وی همچنین از کشاورزان استان سمنان خواست محصولات خود را بیمه کنند و افزود: توصیه دیگر ما به افرادی است که در حریم و مسیر رودخانه‌ها اقدام به ایجاد مکان‌هایی مانند دامداری کرده‌اند؛ این مناطق باید پاکسازی و برای شرایط احتمالی آماده شوند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان درباره رفتار مردم هنگام وقوع سیلاب نیز تأکید کرد: زمانی که مردم روان‌آب یا سیلاب را مشاهده می‌کنند، باید بلافاصله منطقه را ترک کنند و به هیچ عنوان برای ایستادن، عکس گرفتن یا فیلم‌برداری در محل سیلاب توقف نکنند؛ چراکه آب قابل پیش‌بینی نیست.

عبور از سیلاب با خودرو و موتورسیکلت ممنوع

درخشان با اشاره به یکی دیگر از رفتارهای پرخطر هنگام وقوع سیلاب گفت: گاهی شاهد هستیم مردم با موتورسیکلت یا خودرو قصد عبور از سیلاب یا جاده‌هایی را دارند که آب آنها را فرا گرفته است؛ این اقدام بسیار خطرناک بوده و جان افراد را به خطر می‌اندازد.

وی توضیح داد: باید توجه داشت سیلاب فقط آب روان نیست، بلکه گل، چوب، سنگ و مواد مختلف دیگری نیز در آن وجود دارد و همین موضوع موجب افزایش چگالی و قدرت جریان آب می‌شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان خاطرنشان کرد: سیلاب می‌تواند به‌راحتی یک خودرو را از مسیر خود خارج کند، حتی اگر حجم آب از نظر ظاهری به اندازه‌ای به نظر نرسد که توان انجام چنین کاری را داشته باشد.

اطلاع‌رسانی روستاهای بالادست به پایین‌دست

درخشان در پایان از ساکنان روستاهای بالادست استان خواست هنگام مشاهده بارش‌های شدید، موضوع را به روستاهای پایین‌دست اطلاع دهند.

وی گفت: با اطلاع‌رسانی به‌موقع، مردم روستاهای پایین‌دست فرصت خواهند داشت خود را برای احتمال جاری شدن سیلاب آماده کنند و اقدامات پیشگیرانه لازم را انجام دهند.

آمادگی پیشگیرانه، کلید کاهش خسارت سیلاب

احتمال بارش‌های رگباری و جاری شدن روان‌آب و سیلاب در مناطق مستعد، ضرورت آمادگی پیشگیرانه را بیش از گذشته نمایان کرده است؛ موضوعی که تنها به آماده‌باش نیروهای امدادی محدود نمی‌شود و نیازمند همکاری دستگاه‌های مسئول برای لایروبی مسیل‌ها، پاکسازی مسیرهای آب و رفع موانع احتمالی در مسیر جریان‌های سطحی است.

در کنار آمادگی دستگاه‌های امدادی، رفتار مردم نیز نقش مهمی در کاهش خسارات دارد؛ پرهیز از تردد و توقف در مسیر سیلاب، خودداری از عبور با خودرو و موتورسیکلت از جریان آب، ترک سریع مناطق در معرض خطر و اطلاع‌رسانی روستاهای بالادست به پایین‌دست می‌تواند از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری کند. پیام اصلی امدادگران روشن است؛ سیلاب قابل پیش‌بینی نیست و نباید قدرت جریان آب را دست‌کم گرفت.