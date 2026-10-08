۴۴ آمبولانس اورژانس یزد فرسوده است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، جواد سهیلی در جریان سفر رئیس سازمان اورژانس کشور به یزد، با تشریح وضعیت ناوگان و بار عملیاتی اورژانس استان یزد اظهار کرد: در حال حاضر ۷۳ پایگاه اورژانس در استان فعال است که ۱۶ پایگاه در شهر یزد قرار دارد، با این حال نزدیک به ۶۰ درصد مأموریت‌های اورژانس در مرکز استان انجام می‌شود.

وی افزود: ناوگان اورژانس استان شامل ۱۰۳ دستگاه آمبولانس فعال و پشتیبان، پنج دستگاه موتورلانس، یک دستگاه اتوبوس‌آمبولانس و یک فروند بالگرد امدادی است که از این تعداد، ۴۴ دستگاه آمبولانس فرسوده هستند.

رئیس اورژانس استان یزد با اشاره به عمر ناوگان آمبولانس استان تصریح کرد: ۴۶ درصد آمبولانس‌های استان بیش از ۱۵ سال عمر دارند و تنها ۴۴ درصد ناوگان کمتر از ۱۰ سال عمر دارد که این وضعیت، ضرورت نوسازی آمبولانس‌ها را نشان می‌دهد.

سهیلی ادامه داد: هزینه‌های نگهداری و جاری اورژانس طی دو سال گذشته چهار تا پنج برابر افزایش یافته است و اختصاص ردیف‌های بودجه‌ای مستقل برای استهلاک ناوگان آمبولانس و خرید خدمات ضروری است.

وی با اشاره به هزینه بالای تعمیرات آمبولانس‌ها گفت: تنها در تابستان گذشته حدود ۱۰ دستگاه آمبولانس نیازمند تعویض کمپرسور کولر بودند که هزینه تعویض هر کمپرسور حدود ۲۰۰ میلیون تومان بوده است.

رئیس اورژانس استان یزد همچنین از سوختن سه دستگاه آمبولانس به همراه تجهیزات پزشکی در حادثه آتش‌سوزی تعمیرگاه خبر داد و اظهار کرد: محدودیت سقف پوشش بیمه، جبران خسارت این خودروها را با چالش مواجه کرده است.

در این نشست بر ضرورت نوسازی ناوگان آمبولانس، تأمین منابع پایدار و تقویت زیرساخت‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی استان یزد تأکید شد.