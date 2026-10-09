به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بابایی صبح جمعه در آیین بهره‌برداری از پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی ۱۱۵ «امامشهر»، تعامل خیرین با مجموعه دانشگاه علوم پزشکی را عاملی کلیدی در پیشبرد سریع پروژه‌های درمانی دانست.

استاندار یزد با تأکید بر جایگاه ممتاز این استان در امور عام‌المنفعه، همکاری بخش خیرخواهانه با دستگاه‌های اجرایی را الگویی موفق برای ارتقای کیفیت خدمات به مردم عنوان کرد.

بابایی همچنین بر ضرورت تداوم حمایت‌ها برای نوسازی ناوگان اورژانس و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام حوزه بهداشت تأکید کرد.

وی ابراز امیدواری کرد: با تقویت این زیرساخت‌ها، خدمات امدادی با سرعت و کارآمدی بیشتری به شهروندان ارائه شود.