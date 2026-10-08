به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان یزد، عباس حاجی‌حسینی با اشاره به محدودیت منابع آبی در فلات مرکزی گفت: توسعه کشت‌های فرامنطقه‌ای و حضور هدفمند بخش کشاورزی یزد در سواحل مکران، به‌ویژه شهرستان زرآباد، با هدف تولید محصولات اساسی کشاورزی و تأمین پایدار نهاده‌های دامی در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: یزد در سال‌های گذشته تجربه حضور و سرمایه‌گذاری بهره‌برداران بخش کشاورزی در استان‌های کرمان، خوزستان، فارس و سیستان و بلوچستان را داشته و از این ظرفیت برای توسعه کشت‌های فرامنطقه‌ای استفاده کرده است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان یزد ادامه داد: به‌منظور انسجام‌بخشی، تسریع در فرایندها و جلب مشارکت تشکل‌ها و سرمایه‌گذاران، کمیته مشترک استانداری و سازمان جهادکشاورزی تشکیل شده است تا مقدمات حضور عملیاتی استان در سواحل مکران فراهم شود.

وی با اشاره به ضرورت حفظ پایداری تولید و تأمین امنیت غذایی، بر استفاده از ظرفیت‌های شهرستان زرآباد برای توسعه فعالیت‌های کشاورزی و تأمین بخشی از نیازهای استان تأکید کرد.

در ادامه این دیدار، آیت‌الله ناصری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یزد، با تقدیر از رویکرد برنامه‌محور سازمان جهادکشاورزی، بر تسریع در اجرای طرح‌های مرتبط با بهره‌گیری از ظرفیت‌های سواحل مکران و تقویت امنیت غذایی تأکید کرد.