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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۰

یزد برای حضور در سواحل مکران برنامه‌ریزی می‌کند

یزد برای حضور در سواحل مکران برنامه‌ریزی می‌کند

یزد- رئیس سازمان جهادکشاورزی استان یزد از تشکیل کمیته مشترک استانداری و جهادکشاورزی برای برنامه‌ریزی حضور استان در سواحل مکران و توسعه کشت‌های فرامنطقه‌ای با محوریت شهرستان زرآباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان یزد، عباس حاجی‌حسینی با اشاره به محدودیت منابع آبی در فلات مرکزی گفت: توسعه کشت‌های فرامنطقه‌ای و حضور هدفمند بخش کشاورزی یزد در سواحل مکران، به‌ویژه شهرستان زرآباد، با هدف تولید محصولات اساسی کشاورزی و تأمین پایدار نهاده‌های دامی در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: یزد در سال‌های گذشته تجربه حضور و سرمایه‌گذاری بهره‌برداران بخش کشاورزی در استان‌های کرمان، خوزستان، فارس و سیستان و بلوچستان را داشته و از این ظرفیت برای توسعه کشت‌های فرامنطقه‌ای استفاده کرده است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان یزد ادامه داد: به‌منظور انسجام‌بخشی، تسریع در فرایندها و جلب مشارکت تشکل‌ها و سرمایه‌گذاران، کمیته مشترک استانداری و سازمان جهادکشاورزی تشکیل شده است تا مقدمات حضور عملیاتی استان در سواحل مکران فراهم شود.

وی با اشاره به ضرورت حفظ پایداری تولید و تأمین امنیت غذایی، بر استفاده از ظرفیت‌های شهرستان زرآباد برای توسعه فعالیت‌های کشاورزی و تأمین بخشی از نیازهای استان تأکید کرد.

در ادامه این دیدار، آیت‌الله ناصری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یزد، با تقدیر از رویکرد برنامه‌محور سازمان جهادکشاورزی، بر تسریع در اجرای طرح‌های مرتبط با بهره‌گیری از ظرفیت‌های سواحل مکران و تقویت امنیت غذایی تأکید کرد.

کد مطلب 6971690

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