نجات جوان ۲۲ ساله از چاه متروکه در میبد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی پلیس یزد، سرهنگ مهدی گل‌محمدی، اظهار کرد: در ساعات پایانی شب، در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر سقوط و گرفتار شدن یک جوان ۲۲ ساله در چاه متروکه‌ای در حاشیه شهر میبد، مأموران انتظامی بخش بفروئیه بلافاصله در محل حاضر شدند.

وی افزود: مأموران پلیس با همکاری عوامل امدادی و آتش‌نشانی، عملیات نجات فرد گرفتار را آغاز کردند و پس از حدود دو ساعت تلاش، موفق به خارج کردن وی از چاه شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان میبد با اشاره به همکاری نیروهای انتظامی و امدادی در این عملیات گفت: این جوان از چاه متروکه نجات یافت و در حال حاضر وضعیت مطلوبی دارد.