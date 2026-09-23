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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۰

نجات جوان ۲۲ ساله از چاه متروکه در میبد

نجات جوان ۲۲ ساله از چاه متروکه در میبد

یزد _ فرمانده انتظامی شهرستان میبد گفت: جوان ۲۲ ساله‌ای که در یک چاه متروکه در حاشیه شهر میبد سقوط کرده و گرفتار شده بود، پس از عملیات دو ساعته نیروهای انتظامی، امدادی و آتش‌نشانی نجات یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی پلیس یزد، سرهنگ مهدی گل‌محمدی، اظهار کرد: در ساعات پایانی شب، در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر سقوط و گرفتار شدن یک جوان ۲۲ ساله در چاه متروکه‌ای در حاشیه شهر میبد، مأموران انتظامی بخش بفروئیه بلافاصله در محل حاضر شدند.

وی افزود: مأموران پلیس با همکاری عوامل امدادی و آتش‌نشانی، عملیات نجات فرد گرفتار را آغاز کردند و پس از حدود دو ساعت تلاش، موفق به خارج کردن وی از چاه شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان میبد با اشاره به همکاری نیروهای انتظامی و امدادی در این عملیات گفت: این جوان از چاه متروکه نجات یافت و در حال حاضر وضعیت مطلوبی دارد.

کد مطلب 6956526

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