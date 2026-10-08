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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۳

«سرو سپید سرخ» به شبکه یک می‌آید

«سرو سپید سرخ» به شبکه یک می‌آید

فصل سوم از سریال «سرو سپید سرخ» با موضوع دلاورمردان نیروی انتظامی از شبکه یک پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فصل سوم سریال «سرو سپید سرخ» به تهیه‌کنندگی محمدرضا شفاه و محمدجواد موحد تولید شده و قرار است از دوشنبه ۲۰ مهر و در روزهای زوج از شبکه یک سیما پخش شود.

«سرو سپید سرخ» محصول سیمافیلم و اوج با مشارکت ناجی هنر است که در فصل سوم نیز در قالب روایت‌های مستقل و اپیزودیک، داستان‌هایی از نیروی انتظامی در جنگ رمضان را دنبال می‌کند. این فصل در شش قسمت و با کارگردانی علی ثقفی، راما قویدل، محمد علیزاده، سیدمحمدحسین حسینی، علی سرآهنگ و جواد مزدآبادی به تولید رسیده است.

بر اساس کنداکتور جدید، هر شبکه تلویزیونی در روزهای زوج یک سریال و روزهای فرد یک سریال را روی آنتن می‌برند و روزهای جمعه نیز به پخش سریال‌های هفتگی اختصاص خواهد داشت.

کد مطلب 6971727

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