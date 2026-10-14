به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سیمافیلم، دومین قسمت از فصل سوم سریال «سرو سپید سرخ» با عنوان «سایه آبی» به کارگردانی علی سرآهنگ و تهیه‌کنندگی محمدرضا شفاه و محمدجواد موحد روی آنتن شبکه یک می‌رود.

فصل سوم سریال «سرو سپید سرخ» همچون فصل‌های پیشین در قالب روایت‌های مستقل و اپیزودیک ساخته شده است. دومین قسمت این مجموعه با عنوان «سایه آبی» به کارگردانی علی سرآهنگ ساخته شده و مهدی زمین‌پرداز و محمدرضا رهبری در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند.

بر اساس کنداکتور جدید، هر شبکه تلویزیونی در روزهای زوج یک سریال و روزهای فرد یک سریال را روی آنتن می‌برد و روزهای جمعه نیز به پخش سریال‌های هفتگی اختصاص خواهد داشت.

دومین قسمت از فصل سوم سریال «سرو سپید سرخ» با عنوان «سایه آبی» امشب چهارشنبه ۲۲ مهر ساعت ۲۲ از شبکه یک پخش می‌شود.