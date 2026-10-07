  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۸:۳۱

تماشای همزمان تلویزیون از سراسر کشور جذاب است؛ لزوم افزایش آثار نمایشی

تماشای همزمان تلویزیون از سراسر کشور جذاب است؛ لزوم افزایش آثار نمایشی

یوسف تیموری بیان کرد که از دلایل جذابیت تلویزیون این است که یک کار نمایشی همزمان از سراسر کشور روی آنتن می‌رود و مخاطب دارد.

یوسف تیموری که این روزها با فیلم «من جاسوزنی نیستم» در جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان در اصفهان حضور دارد درباره این فیلم به خبرنگار مهر بیان کرد: من پیش از این هم در فیلم کودک بازی کرده‌ام و خوشحالم که در این فیلم شاد و سرگرم کننده برای کودکان هم حضور داشتم به ویژه که همکاری با منوچهر هادی بسیار عالی بود.

وی اضافه کرد: همکاری با این تیم حرفه ای از کارگردان تا بازیگران برایم بسیار جذاب بود و پشت صحنه بسیار خوبی داشتیم، در جشنواره هم کودکان و نوجوانان استقبال بسیار خوبی از فیلم کردند.

این بازیگر درباره جشنواره نیز عنوان کرد: جشنواره فضای جذابی دارد، من سال های زیادی در جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان شرکت کرده ام و برای خود من فضایی حرفه ای دارد.

تیموری با اشاره به همکاری اخیر خود با شبکه نسیم اظهار کرد: این اواخر برای شبکه نسیم با اجرای برنامه «بگو بخند» همکاری داشتم که مسابقه‌ای درباره استعدادیابی طنز و کمدی است. این فصل جدید برنامه است که من به عنوان مجری در آن حضور دارم و فضای آن را هم دوست دارم. به ویژه که شرکت کننده های این برنامه از نقاط مختلف کشور و از همه اقوام ایرانی هستند و همین ویژگی برنامه را متنوع می کند.

تیموری درباره بازخوردهای این مسابقه نیز گفت: در بازخوردهایی که داشته‌ایم مردم آن را دوست داشتند. فکر می‌کنم هر قشری از مخاطبان آن را تماشا می‌کنند، به ویژه که فضای طنز دارد و مردم این روزها به طنز و سرگرمی نیاز دارند.

وی با اشاره به لزوم افزایش بخش های نمایشی و سریال در تلویزیون گفت: خود مدیران هم در این زمینه تلاش می‌کنند و در صدد هستند تولیدات نمایشی افزایش پیدا کند.

تیموری در پایان درباره جذابیت حضور در تلویزیون عنوان کرد: جذابیت تلویزیون برای خود من همین است که یک برنامه، سریال یا مسابقه همزمان پخش می‌شود و مخاطب در سراسر کشور امکان تماشای آن را دارد.

کد مطلب 6970344
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها