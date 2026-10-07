تماشای همزمان تلویزیون از سراسر کشور جذاب است؛ لزوم افزایش آثار نمایشی

یوسف تیموری که این روزها با فیلم «من جاسوزنی نیستم» در جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان در اصفهان حضور دارد درباره این فیلم به خبرنگار مهر بیان کرد: من پیش از این هم در فیلم کودک بازی کرده‌ام و خوشحالم که در این فیلم شاد و سرگرم کننده برای کودکان هم حضور داشتم به ویژه که همکاری با منوچهر هادی بسیار عالی بود.

وی اضافه کرد: همکاری با این تیم حرفه ای از کارگردان تا بازیگران برایم بسیار جذاب بود و پشت صحنه بسیار خوبی داشتیم، در جشنواره هم کودکان و نوجوانان استقبال بسیار خوبی از فیلم کردند.

این بازیگر درباره جشنواره نیز عنوان کرد: جشنواره فضای جذابی دارد، من سال های زیادی در جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان شرکت کرده ام و برای خود من فضایی حرفه ای دارد.

تیموری با اشاره به همکاری اخیر خود با شبکه نسیم اظهار کرد: این اواخر برای شبکه نسیم با اجرای برنامه «بگو بخند» همکاری داشتم که مسابقه‌ای درباره استعدادیابی طنز و کمدی است. این فصل جدید برنامه است که من به عنوان مجری در آن حضور دارم و فضای آن را هم دوست دارم. به ویژه که شرکت کننده های این برنامه از نقاط مختلف کشور و از همه اقوام ایرانی هستند و همین ویژگی برنامه را متنوع می کند.

تیموری درباره بازخوردهای این مسابقه نیز گفت: در بازخوردهایی که داشته‌ایم مردم آن را دوست داشتند. فکر می‌کنم هر قشری از مخاطبان آن را تماشا می‌کنند، به ویژه که فضای طنز دارد و مردم این روزها به طنز و سرگرمی نیاز دارند.

وی با اشاره به لزوم افزایش بخش های نمایشی و سریال در تلویزیون گفت: خود مدیران هم در این زمینه تلاش می‌کنند و در صدد هستند تولیدات نمایشی افزایش پیدا کند.

تیموری در پایان درباره جذابیت حضور در تلویزیون عنوان کرد: جذابیت تلویزیون برای خود من همین است که یک برنامه، سریال یا مسابقه همزمان پخش می‌شود و مخاطب در سراسر کشور امکان تماشای آن را دارد.