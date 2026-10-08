به گزارش خبرنگار مهر، شبکه‌های مختلف سیما در روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۶ و ۱۷ مهر میزبان فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی متنوعی چون «صدای هند رجب»، «فرمول یک»، «پرده آخر»، «شطرنج‌باز» و «هوانوردان» است. در این گزارش به معرفی و بررسی این آثار می‌پردازیم.

«صدای هند رجب» و طنین مظلومیت و انتظار در میان آتش غزه

فیلم سینمایی تأثیرگذار «صدای هند رجب» در ژانر درام جنگی و زندگی‌نامه‌ای به کارگردانی کوثر بن هنیه، پنجشنبه ۱۶ مهر ساعت ۲۴ از شبکه یک سیما روی آنتن می‌رود.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی سجا کیلانی و کلارا خوری آمده است: داستان روایتی تلخ و واقعی از واقعه ۲۹ ژانویه ۲۰۲۴ است. هند رجب دختربچه شش‌ساله فلسطینی، به همراه خانواده‌اش در حال فرار از شهر غزه هستند که خودروی آن‌ها هدف اصابت مستقیم تانک اسرائیلی قرار می‌گیرد. در این حمله فاجعه‌بار، عمو، عمه و سه پسرعموی هند جان می‌بازند و او وحشت‌زده، ساعت‌ها در ماشین محبوس می‌شود. هند در این شرایط بحرانی موفق می‌شود با هلال احمر فلسطین تماس بگیرد. در حالی که امدادگران در تلاش برای نجات او هستند، ارتش اسرائیل اجازه دسترسی به منطقه را نمی‌دهد. سرانجام پس از سه ساعت انتظار کشنده، مجوز اعزام آمبولانس صادر می‌شود، اما... .

این فیلم بازآفرینی یکی از دردناک‌ترین وقایع جنگ اخیر غزه است. کوثر بن هنیه کارگردان تحسین‌شده تونسی، در این اثر تلاش کرده تا با رویکردی انسانی راوی بی‌واسطه رنج غیرنظامیان و کودکان در میانه جنگ باشد.

«فرمول یک» و جنون سرعت در پیست مسابقه

فیلم سینمایی ورزشی و پرهیجان «فرمول یک» (F1) محصول سال ۲۰۲۵ به کارگردانی جوزف کوشینسکی، بامداد جمعه ۱۷ مهر ساعت ۰۰:۳۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی برد پیت و دامسون آدریس آمده است: سانی هیز راننده سابق و ناکام مسابقات فرمول یک است که روزگار خود را در انزوا می‌گذراند. یکی از دوستان قدیمی‌اش از او می‌خواهد تا به تیم فرمول یکی که مدیریت آن را بر عهده گرفته کمک کند. تنها راننده تیم جوانی مغرور به نام جاشوا پیرس است که با ورود سانی به‌شدت در برابر او موضع می‌گیرد. لجاجت‌های این ۲ در مسابقه اول منجر به تصادف می‌شود. سانی تصمیم می‌گیرد در مسابقات بعدی فداکاری کرده و راه را برای موفقیت جاشوا باز کند، اما در جریان این تلاش، تصادف پیش‌بینی‌نشده دیگری رخ می‌دهد.

این اثر یکی از پرهزینه‌ترین فیلم‌های تاریخ سینما درباره مسابقات اتومبیل‌رانی است. فیلم «فرمول یک» در وب‌سایت راتن تومیتوز (Rotten Tomatoes) امتیاز ۸۰ درصد را به دست آورد و در سایت آی‌ام‌دی‌بی (IMDb) نمره ۷.۶ را به خود اختصاص داده است.

در اجماع منتقدان آمده است: «جوزف کوشینسکی با فیلم‌برداری خیره‌کننده و آدرنالین بالا، تعریف تازه‌ای از یک فیلم مسابقه‌ای ارائه می‌دهد.»

«پرده آخر» و یک درام روان‌شناختی

فیلم سینمایی تحسین‌شده «پرده آخر» محصول سال ۱۳۶۹ به کارگردانی واروژ کریم‌مسیحی، پنجشنبه ۱۶ مهر ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن می‌رود.

در خلاصه داستان این فیلم با نقش‌آفرینی فریماه فرجامی، داریوش ارجمند، نیکو خردمند و سعید پورصمیمی آمده است: تاج‌الملوک و کامران میرزا، برای تصاحب دوباره عمارت موروثی خانواده که به همسر برادرشان فروغ‌الزمان، ارث رسیده است دست به توطئه‌ای شوم می‌زنند. کامران میرزا با استخدام یک گروه تئاتری سناریویی طراحی می‌کند تا فروغ را مجنون جلوه داده و او را از سر راه بردارد. با ورود فروغ‌الزمان به این خانه، بازی خطرناکی آغاز می‌شود و به او وانمود می‌کنند که شوهرش به قتل رسیده است. اما با ورود بازرس رکنی و مأموران شهربانی برای تحقیقات، ماجرا ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد.

«پرده آخر» با ساختار دراماتیک «نمایش در نمایش» ساخته شده است. این اثر در نهمین دوره جشنواره فیلم فجر توانست برنده ۸ سیمرغ بلورین از جمله بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر نقش اول زن شود.

«شطرنج‌باز» و بازی بقا در سایه وحشت نازی‌ها

فیلم سینمایی درام و تاریخی «شطرنج‌باز» (The Chessplayer) محصول سال ۲۰۱۷ کشور اسپانیا به کارگردانی لوئیس اولیوروز، جمعه ۱۷ مهر ساعت ۲۳ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی مارک کلوتت و ملینا ماتیوس آمده است: در سال ۱۹۳۴، دیگو پادیلا قهرمان شطرنج اسپانیا می‌شود و با یک روزنامه‌نگار فرانسوی به نام ماریان لاتور ازدواج می‌کند. با آغاز جنگ جهانی دوم و اشغال فرانسه، دیگو به اشتباه توسط نازی‌ها به جاسوسی متهم شده و در زندان اس‌اس محبوس می‌شود. در این زندان بی‌رحم، مهارت‌های خیره‌کننده دیگو در شطرنج به تنها سلاح او برای زنده ماندن تبدیل می‌شود.

لوئیس اولیوروز در این فیلم، تقابل منطق و زیبایی شطرنج را با خشونت جنگ جهانی دوم به تصویر کشیده است. این فیلم از سوی مخاطبان در وب‌سایت آی‌ام‌دی‌بی نمره ۶.۴ را دریافت کرده است.

«هوانوردان» و سفر بر فراز ابرها برای کشف آسمان

فیلم سینمایی ماجراجویانه «هوانوردان» (The Aeronauts) محصول سال ۲۰۱۹ به کارگردانی تام هارپر، جمعه ۱۷ مهر ساعت ۱۹ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی ادی ردمین و فلیسیتی جونز آمده است: در سال ۱۸۶۲، یک هواشناس جاه‌طلب به نام جیمز گلیشر با یک خلبان بالن به نام آملیا رن هم‌سفر می‌شود تا ضمن ارتقای دانش پیش‌بینی آب‌وهوا، رکورد جهانی ارتفاع پرواز را بشکنند. این سفر با طوفان‌های شدید، کمبود اکسیژن و سرمای کشنده روبه‌رو می‌شود که بقای آن‌ها را به خطر می‌اندازد، اما این ۲ با وجود تمام سختی‌ها سفر پرخطر را ادامه می‌دهند.

این فیلم با الهام از دستاوردهای علمی جیمز گلیشر ساخته شده و از سوی کاربران در سایت آی‌ام‌دی‌بی نمره ۶.۶ و در سایت راتن تومیتوز امتیاز ۷۱ درصد را کسب کرده است.

منتقدان درباره آن نوشته‌اند: «هوانوردان با جلوه‌های بصری تماشایی و نقش‌آفرینی‌های جذاب دو ستاره اصلی‌اش، یک ماجراجویی سرگرم‌کننده و نفس‌گیر را در آسمان ارائه می‌دهد.»