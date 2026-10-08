حجت‌الاسلام سید احمد طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از سال‌ها تحقیق و پژوهش به این نتیجه رسیدیم که هر تعداد مؤسسه در حوزه همسرگزینی و واسطه‌گری ازدواج فعالیت کنند، به‌تنهایی نمی‌توانند چرخه جمعیتی کشور را که به سمت پیری و خاموش شدن پنجره جوانی و جمعیت پیش می‌رود، متوقف کنند.

وی افزود: بر همین اساس در کارگروه تخصصی به این جمع‌بندی رسیدیم که باید واسطه‌گران ازدواج را به صورت چهره‌به‌چهره شناسایی و آموزش‌های تخصصی لازم را به آنها ارائه کنیم.

دبیر رویداد تخصصی «صبا» ادامه داد: در این راستا تلاش شده است با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی و همراهی مجموعه ورزش و جوانان، مجوزهای لازم برای فعالیت این واسطه‌گران صادر و از ظرفیت آنها در حوزه ازدواج استفاده شود.

حجت‌الاسلام طباطبایی بیان کرد: در حال حاضر ۲۸۰ واسطه‌گر در استان خراسان جنوبی آموزش های لازم را فرا گرفتند و این طرح قرار است در ۳۱ استان کشور برگزار شود که خراسان جنوبی ششمین استانی است که این رویداد در آن برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه آموزش واسطه‌گران با هدف تقویت کنشگری در حوزه ازدواج انجام می‌شود، گفت: در نتیجه این فعالیت‌ها قطعاً ازدواج‌هایی صورت می‌گیرد و این اتفاق در حال رخ دادن است.

دبیر رویداد تخصصی «صبا» بیان کرد: این رویداد برای نخستین‌بار در خراسان جنوبی برگزار شده و تلاش داریم از ظرفیت واسطه‌گران آموزش‌دیده برای تسهیل ازدواج جوانان استفاده کنیم.