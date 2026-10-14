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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۳۲

پایه‌گذاری «مجمع خیرین ازدواج» در همدان؛ دستاورد مهم رویداد تخصصی صبا

پایه‌گذاری «مجمع خیرین ازدواج» در همدان؛ دستاورد مهم رویداد تخصصی صبا

همدان-معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان همدان از پایه‌گذاری مجمع خیرین ازدواج در همدان به برکت برگزاری رویداد تخصصی صبا خبر داد و گفت: این رویداد گامی موثر در راستای ترویج ازدواج آسان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام ناصر طاهری در رویداد تخصصی صبا با محوریت طرح همسان‌گزینی ازدواج با اشاره به اهداف و دستاوردهای این رویداد اظهار کرد: رویداد صبا با حضور مسئولان کشوری و استانی و با هدف ترویج فرهنگ ازدواج آسان، حمایت از کنشگران مردمی و تقویت امر واسطه‌گری خیرخواهانه به میزبانی همدان برگزار شد.

وی با تاکید بر استمرار و عمق بخشی به فعالیت‌های این رویداد افزود: رویداد صبا در همدان تنها یک همایش یک روزه نبود بلکه برنامه‌های آن از یک هفته پیش با آیین افتتاحیه آغاز و در این مدت هشت نشست تخصصی با اقشار مختلف از جمله دانشگاهیان، کنشگران مردمی و فعالان عرصه واسطه‌گری ازدواج برگزار شد.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان همدان خاطرنشان کرد: در جریان این ایام سفرهای شهرستانی متعددی نیز انجام شد تا ضمن شناسایی ظرفیت‌ها و مجموعه‌های فعال حوزه ازدواج و خانواده در مناطق مختلف استان دستاوردها و فعالان این عرصه به سطح ملی معرفی شوند و با همراهی مدیریت شهری، شهرداری، صداوسیما و اصحاب رسانه فضای شهر همدان به‌طور کامل معطوف به گفتمان ازدواج و تحکیم بنیان خانواده شد.

حجت‌الاسلام طاهری مهم‌ترین دستاورد رویداد صبا در همدان را پایه‌گذاری «مجمع خیرین ازدواج» دانست و تصریح کرد: به برکت این رویداد و با نگاه نافذ نماینده ولی‌فقیه در استان و حمایت‌های راهبردی وی مجمع خیرین ازدواج در استان همدان شکل گرفت تا گامی بلند در راستای تسهیل امر ازدواج جوانان برداشته شود.

وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به تداوم پرقدرت این مسیر خیرخواهانه، خاطرنشان کرد: مسئله ازدواج و همسان‌گزینی از دغدغه‌های کلیدی و مسائل مهم امروز جامعه است و تمامی تلاش خود را به کار خواهیم بست تا با هم‌افزایی همگانی شاهد افزایش آمار ازدواج‌های آگاهانه و پایدار در استان باشیم.

کد مطلب 6978248

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