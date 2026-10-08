کشف ۵۰۴ قوطی شیرخشک قاچاق در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان اظهار کرد: تیم‌های ویژه کلانتری شهید نواب صفوی مشهد در اجرای طرح شناسایی و برخورد با مجرمان اقتصادی و با انجام رصدهای اطلاعاتی، به خبری درباره قاچاق شیرخشک توسط فردی سودجو از مشهد به سمت مرزهای جنوب شرق کشور دست یافتند.

فرمانده ارشد انتظامی خراسان رضوی افزود: مأموران انتظامی پس از شناسایی متهم، وی را تحت نظر قرار دادند و در حالی که با یک دستگاه خودروی پراید در حال جابه‌جایی شیرخشک‌ها بود، او را دستگیر کردند.

وی ادامه داد: در مرحله نخست این عملیات، ۵۰۴ قوطی شیرخشک قاچاق و فاقد هرگونه مجوز کشف شد که ارزش آن برابر نظر کارشناسان گمرک، ۲ میلیارد ریال برآورد شده است.

نگهبان گفت: فرد متخلف پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای طی مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.

فرمانده ارشد انتظامی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: تحقیقات پلیس با هماهنگی مرجع قضایی در این زمینه ادامه دارد.