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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۶:۴۲

محموله بزرگ شیرخشک و آنتی بیوتیک قاچاق در مشهد کشف شد

محموله بزرگ شیرخشک و آنتی بیوتیک قاچاق در مشهد کشف شد

مشهد- معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: محموله قاچاق سه هزار قوطی شیر خشک و ۱۷۰ هزار عدد آنتی بیوتیک در حال بارگیری از مشهد به افغانستان کشف و توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی روحبخش اظهار کرد: این محموله در مجموع به ارزش ۳۴ میلیارد و ۱۳۳ میلیون ریال در جعبه های تخم مرغ جاسازی شده بود، از طریق گزارش مردمی از یک شرکت باربری واقع در منطقه «مهرآباد» مشهد شناسایی شد.

وی بیان کرد: به احتمال زیاد شیرخشک‌ها و آنتی بیوتیک‌ها از سطح داروخانه به صورت خرده فروشی جمع‌آوری شده و با توجه به اختلاف قیمت فاحش با کشور مقصد، عاملان قصد انتقال آن را به کشور افغانستان داشتند.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از مردم خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک نقل و انتقال محموله‌های دارویی مراتب را به پلیس و یا سامانه ۱۹۰ گزارش کنند.

روحبخش تاکید کرد: عملکرد داروخانه ها هم از طریق سامانه «تیتک» به طور مستمر رصد و در صورت مشاهده تخلف با متصدیان برخورد جدی خواهد شد.

کد مطلب 6981011

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