کشف ۷۴ هزار نخ سیگار قاچاق در مرز تایباد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مجید شجاع‌ اظهار کرد: در راستای طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پیشگیری از ورود و خروج کالای قاچاق از کشور، مرزبانان هنگ مرزی تایباد حین کنترل خودروهای ترانزیتی در لاین ورود به کشور طی عملیاتی موفق به کشف سیگار قاچاق شدند.

فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی افزود: مرزبانان پست کنترل و مراقبت مرزی دوغارون، حین کنترل و بازرسی خودروهای ترانزیتی در لاین ورود به کشور در بازرسی از یک دستگاه خودرو تریلی موفق شدند ۳۷۰ باکس سیگار قاچاق به ارزش ۶ میلیارد و ۲۵۲ میلیون ریال را کشف نمایند.

وی ادامه داد: در ادامه خودرو توقیف، متهم و کالاهای مکشوفه جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذی صلاح شدند.