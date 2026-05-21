تکاپوی جهادی در مشهد؛ الگوی موفق ایران برای جوانی جمعیت

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها-عاطفه وفاییان: خراسان رضوی با اتخاذ رویکردی جهادی و پویا، به عنوان میدان‌دار برنامه‌های مردمی در حوزه جوانی جمعیت شناخته می‌شود. این استان که همواره نرخ باروری آن بالاتر از میانگین کشوری بوده، اکنون با تکیه بر فعالیت‌های چهره‌به‌چهره، مشاوره‌های تخصصی فردی و گروهی و همچنین اجرای ابتکاراتی نظیر پویش‌های «فرزندان غدیر» و «نوسرباز»، توانسته است مسیر تثبیت نرخ افزایشی جمعیت را با موفقیت طی کند و به الگویی برای تحقق ایران مقتدر و جوان تبدیل شود.

در منظومه فکری رهبران انقلاب، ترویج فرزندآوری فراتر از یک وظیفه اجتماعی، نوعی «جهاد» حیاتی تلقی می‌شود که حتی در شرایط جنگی نیز نباید متوقف گردد. با وجود چالش‌های بحران‌های جنگی، فعالان حوزه جمعیت معتقدند که این شرایط فرصتی برای عبور از رفاه‌زدگی و تقویت باورهای دینی است. با بهره‌گیری از ظرفیت تجمعات مردمی و فعالیت‌های تبیینی، می‌توان ضمن آگاهی‌بخشی درباره ابعاد ضدجمعیتی اقدامات دشمن، بر تداوم حرکت برای حل بحران جمعیتی کشور تأکید کرد.

تجارب موفق در مشهد نشان می‌دهد که بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و الگوهای خلاقانه، کلید موفقیت در ترویج جوانی جمعیت است. پویش‌هایی نظیر «مغز بادوم» با تکریم پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها، در کنار طرح‌هایی مانند «شکوه مادری» و اردوهای تربیتی، توانسته‌اند پیوند عمیقی میان فرهنگ ایرانی-اسلامی و مقوله فرزندآوری ایجاد کنند. این اقدامات که با تشکیل شبکه مبلغین محلی همراه شده، نشان‌دهنده اراده جمعی برای حفظ و ارتقای نیروی انسانی به عنوان سرمایه اصلی اقتدار و استقلال کشور است.

خراسان رضوی میدان‌دار برنامه‌های مردمی در حوزه جوانی جمعیت

زهرا سوارکار، دبیر مجمع ملی جوانی جمعیت در خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خراسان رضوی با رویکردی جهادی در مسیر تحقق ایران مقتدر و جوان گام برمی‌دارد.

دبیر مجمع ملی جوانی جمعیت در خراسان رضوی با اشاره به برخی آمارهای گذشته درباره وضعیت باروری در استان گفت: براساس داده‌های پیشین، نرخ باروری در خراسان رضوی حدود دو دهم درصد از میانگین کشوری بالاتر بوده است. همچنین تثبیت نرخ افزایشی برای ما یک نقطه قوت محسوب می‌شود.

وی افزود: بخشی از این موفقیت‌ها نتیجه فعالیت‌های چهره‌به‌چهره، مشاوره‌های فردی و گروهی و موارد متعدد پیشگیری از سقط بوده است.

سوارکار از برنامه‌های آینده خبر داد و گفت: پویش «فرزندان غدیر» چند سالی است در مشهد و شهرستان‌ها اجرا می‌شود و طی آن خانواده‌هایی که فرزندانشان تا روز غدیر به دنیا می‌رسند مورد حمایت و تشویق قرار می‌گیرند.

وی همچنین از اجرای پویش «نوسرباز» به‌عنوان یکی دیگر از برنامه‌های جمعیتی استان یاد کرد.

تداوم فعالیت‌های فرهنگی در حوزه جمعیت حتی در شرایط جنگ ضروری است

حجت‌الاسلام مسلم منفرد، معاون راهبردی مجمع ملی فعالان جمعیت کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه بحران‌های جنگی نباید موجب توقف فعالیت‌های فرهنگی در حوزه جمعیت شود، اظهار کرد: فرهنگ‌سازی در زمینه جمعیت در منظومه فکری امامین انقلاب نه‌تنها یک وظیفه بلکه نوعی «جهاد» تلقی می‌شود و با توجه به محدودیت زمانی برای حل بحران جمعیتی کشور، تبیین این مسئله حتی در شرایط جنگ نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

معاون راهبردی مجمع ملی فعالان جمعیت کشور در تشریح ضرورت تداوم فعالیت‌های فرهنگی در حوزه جمعیت در شرایط جنگی بیان کرد: پس از آغاز جنگ تحمیلی سوم، ممکن است برای برخی از فعالان عرصه جوانی جمعیت این پرسش مطرح شود که آیا با توجه به مخاطرات و شرایط خاص جنگ، ادامه فعالیت‌های تبیینی و فرهنگی در حوزه جمعیت همچنان ضرورت دارد یا خیر. در پاسخ به این پرسش باید به چند نکته اساسی توجه کرد.

وی با اشاره به جایگاه فرهنگی و مکتبی مسئله جمعیت در منظومه فکری امامین انقلاب گفت: در نگاه رهبر شهید انقلاب، فرهنگ‌سازی در زمینه جمعیت علاوه بر اینکه از فرائض مسئولان و آحاد مردم به شمار می‌رود، به عنوان یک «جهاد» نیز معرفی شده است. همچنین با توجه به محدودیت زمانی که برای حل مسئله جمعیت و عبور از بحران‌های جمعیتی وجود دارد، بر فوریت پرداختن به این موضوع نیز تأکید شده است. بنابراین نمی‌توان به بهانه شرایط جنگی از اهمیت این موضوع غافل شد.

منفرد با اشاره به مسئله فوریت در حل بحران جمعیت افزود: فوریت در این حوزه بیشتر ناظر به بُعد اجتماعی مسئله است و نه لزوماً در سطح فردی. به بیان دیگر نمی‌توان به صورت مطلق گفت که فرزندآوری برای هر زوجی فوریت فردی دارد؛ هرچند باید توجه داشت که نرخ باروری جامعه در نهایت از مجموع تصمیم‌های فردی خانواده‌ها شکل می‌گیرد. از این رو تأخیرهای طولانی و فراتر از حد متعارف در فرزندآوری نیز قابل توجیه نیست و می‌تواند پیامدهایی برای خانواده و جامعه به همراه داشته باشد.

معاون راهبردی مجمع ملی فعالان جمعیت کشور با اشاره به فرصت‌های فرهنگی ناشی از شرایط جنگی تصریح کرد: هرچند جنگ یک بحران بزرگ است، اما در دل خود فرصت‌های فرهنگی مهمی نیز ایجاد می‌کند. در هفته‌های اخیر شاهد نمونه‌هایی از این فرصت‌ها بوده‌ایم؛ از جمله برگزاری مراسم ازدواج ساده در خیابان‌ها و تجمعات مردمی که پس از پیام نوروزی امام سیدمجتبی خامنه‌ای در برخی شهرها شکل گرفت. این رویدادها نشان می‌دهد که جنگ می‌تواند به تقویت باورهای دینی و انقلابی، عبور از رفاه‌زدگی و کاهش تجمل‌گرایی در سبک زندگی کمک کند؛ عواملی که پیش از این از موانع مهم ازدواج و فرزندآوری محسوب می‌شدند.

وی ادامه داد: حضور گسترده مردم در تجمعات مردمی و شبانه نیز یکی از فرصت‌های مهم برای گفتگو و تبیین در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی است. طی حدود ۴۰ روز گذشته شاهد فعالیت‌های تبیینی مردمی در برخی شهرها و استان‌ها بوده‌ایم که نشان می‌دهد ظرفیت‌های اجتماعی قابل توجهی برای طرح و تبیین مسئله جمعیت وجود دارد.

منفرد همچنین بر تفاوت شرایط مناطق مختلف کشور تأکید کرد و گفت: شرایط روحی، اجتماعی و حتی امنیتی خانواده‌ها در نقاط مختلف کشور یکسان نیست. طبیعی است که شرایط خانواده‌ها در برخی محلات شهری که به طور مستقیم در معرض حملات دشمن قرار گرفته‌اند با شرایط شهرها و شهرستان‌هایی که صرفاً در فضای همدلی و حمایت از جبهه مقاومت قرار دارند، متفاوت باشد. بنابراین نوع فعالیت‌های فرهنگی و تبیینی نیز باید متناسب با شرایط هر منطقه طراحی و اجرا شود.

معاون راهبردی مجمع ملی فعالان جمعیت کشور در ادامه با اشاره به اقدامات ضدانسانی دشمنان در جریان جنگ اخیر اظهار کرد: حملات رژیم صهیونیستی و ارتش آمریکا به مراکز غیرنظامی، از جمله بمباران مدرسه شجره طیبه میناب، حمله به بانک جنین، حمله به چندین بیمارستان کودک در لبنان و حتی بمباران انبارهای شیرخشک، نشان‌دهنده ماهیت ضدجمعیتی این رژیم‌هاست. این اقدامات فرصت مهمی برای تبیین مفهوم «جنگ جمعیتی» و آگاهی‌بخشی به افکار عمومی درباره ابعاد این مسئله فراهم کرده است.

وی افزود: در کنار فعالیت‌های تبیینی، توجه به ملاحظات روحی و تربیتی نیز بسیار مهم است. فعالان این حوزه باید از ایجاد فضای هیجانی، تعصب‌آمیز یا غیرمنطقی در گفتمان جمعیتی پرهیز کنند و در عوض بر آرامش‌بخشی به خانواده‌ها، تکریم جایگاه فرزندان و تقویت احساس کرامت در کودکان و نوجوانان تمرکز داشته باشند. همچنین تجمعات مردمی می‌تواند فرصتی برای انتقال مفاهیم ارزشی و انقلابی به نسل جدید باشد.

«مغز بادوم» خلاقانه‌ترین طرح ترویج جوانی جمعیت

حجت‌الاسلام سید حجت سبحانلو، فعال حوزه جوانی جمعیت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پویش مردمی «مغز بادوم»؛ طرحی که امروز تبدیل به یکی از الگوهای موفق شهرداری مشهد در زمینه جوانی جمعیت شده است.

فعال حوزه جوانی جمعیت درباره مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در حوزه جوانانی جمعیت بیان کرد: خلاقانه‌ترین طرح مجموعه ما، پویش مردمی «مغز بادوم» بود که در سطح ۱۶۷ محله مشهد اجرا شد. در این طرح، پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌های دارای خانواده‌های پرجمعیت به‌عنوان حامیان جهادی جمعیت معرفی شدند و نقش الگویی آنان در تقویت فرهنگ فرزندآوری برجسته گردید.

وی افزود: این پویش پس از اجرا، مورد توجه شهرداری مشهد قرار گرفت و به‌عنوان طرح برتر در راستای سیاست‌های ترویجی جمعیت برگزیده شد.

سبحانلو با اشاره به دیگر برنامه‌های فرهنگی این مجموعه گفت: در دهه کرامت، برنامه‌هایی با عناوینی مانند «خواهر و برادری» با محوریت مقابله با پدیده تک‌فرزندی برگزار شد و همچنین رویداد «شکوه مادری» با هدف تجلیل از مادران پرجمعیت شکل گرفت. علاوه بر این، شبکه‌ای از مبلغین در حوزه جوانی جمعیت تشکیل شد تا در سطح محلات و جمع‌های خانوادگی به تبیین اهمیت این مسئله بپردازند.

فعال حوزه جوانی جمعیت به برگزاری «اردوهای مادرانه» نیز اشاره کرد و گفت: در این اردوها، مادران دارای فرزند نوجوان شرکت می‌کردند تا با مباحث تربیت فرزند، تدوین‌گری فرهنگی و مهارت‌های مقابله با بحران جمعیتی آشنا شوند.

وی بیان کرد: ما همچنین طرحی با عنوان «سرباز نوظهور» را در دست اجرا دارد که با الهام از توصیه‌های رهبر شهید انقلاب پیرامون جوانی جمعیت شکل گرفته و در اجتماعات شهرستانی در حال گسترش است.

سبحانلو درباره انگیزه خود از ورود به این عرصه تصریح کرد: دغدغه اصلی ما تقویت عزت و اقتدار ایران عزیز از مسیر حفظ و ارتقای نیروی انسانی است؛ چراکه اگر نیروی انسانی متخصص و مؤمن داشته باشیم، کشور در مسیر تعالی و استقلال گام برمی‌دارد و وابستگی‌های علمی و انسانی کاهش می‌یابد.

فعال حوزه جوانی جمعیت با اشاره به دیگر فعالان موثر در این حوزه افزود: فعالیت‌های دیگری هم در مشهد قابل توجه هستند، از جمله مرکزی به نام «نفس» که در زمینه مقابله با سقط جنین فعالیت‌های خلاقانه‌ای دارد.