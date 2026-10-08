آمادگی راهداری برای زمستان ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی راهداری زمستانی سال ۱۴۰۵ که با حضور رضا اکبری، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و معاونان راهداری ادارات‌ کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان‌های کشور برگزار شد، آخرین وضعیت آمادگی راهدارخانه‌ها و ماشین‌آلات راهداری، محورهای برف‌گیر و برنامه اجرایی استان‌ها در مواجهه با بارش‌های زمستانی مورد بررسی قرار گرفت.

‌بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، آمادگی کامل برای افزایش بارش‌ها و وقوع پدیده ال‌نینو، اجرای عملیات برف‌روبی با اولویت محورهای شریانی و کریدورهای ده‌گانه کشور، ارتقاء آمادگی نیروهای عملیاتی و اطلاع‌رسانی به موقع به کاربران جاده‌ای از دیگر موضوعات ارائه‌شده در این همایش بود.