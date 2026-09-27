به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب جمشیدی، مدیرکل دفتر امور عملیات راهداری، ماشین‌آلات و مدیریت بحران سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، از صدور هشدار سطح نارنجی و تشدید فعالیت سامانه بارشی در ارتفاعات استان گلستان و شمال‌شرق استان سمنان خبر داد.

وی افزود: با فعالیت این سامانه بارشی، امروز در مناطقی از استان‌های تحت تأثیر، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی شده است.

جمشیدی بیان کرد: وقوع صاعقه، جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی، آب‌گرفتگی معابر، لغزندگی محورهای مواصلاتی، اختلال در تردد ناوگان حمل‌ونقل و کاهش شعاع دید از جمله مخاطرات احتمالی فعالیت این سامانه بارشی است.

مدیرکل دفتر امور عملیات راهداری، ماشین‌آلات و مدیریت بحران سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی و آماده‌باش راهداران، اظهار کرد: پاک‌سازی کانال‌ها و دهانه پل‌ها، پیشگیری از خسارات ناشی از وزش باد شدید و اتخاذ تمهیدات لازم برای کاهش آثار و پیامدهای احتمالی این شرایط جوی در دستور کار قرار گرفته است.

وی از کاربران جاده‌ای خواست با رعایت نکات ایمنی، از انجام سفرهای غیرضروری در محورهای مواصلاتی مناطق تحت تأثیر فعالیت این سامانه بارشی پرهیز کنند.

جمشیدی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین هموطنان در این مناطق از تردد و توقف در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و در محورهای تحت تأثیر این سامانه، با احتیاط و رعایت فاصله طولی مناسب تردد داشته باشند.