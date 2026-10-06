مهدی قلی‌زاد، مدیر توسعه و نوسازی ناوگان سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی اتوبوسی و برنامه‌های سازمان راهداری برای نوسازی اتوبوس‌های بین‌شهری، گفت: براساس وظایفی که در قانون برنامه هفتم بر عهده سازمان راهداری گذاشته شده است، نوسازی ناوگان با اولویت حمل‌ونقل عمومی مسافر در حال پیگیری است.

وی افزود: شرایط فعلی برای نوسازی ناوگان، شرایط سختی است؛ چراکه در حوزه تولید داخل، قطعات باید وارد شود و مسائل مربوط به لجستیک و حمل‌ونقل قطعات، تخصیص و تأمین ارز و سایر فرآیندها با مقداری کندی مواجه شده است. در حال پیگیری هستیم تا این مشکلات برطرف شود و بتوانیم روند نوسازی ناوگان اتوبوسی را با سرعت بیشتری پیش ببریم.

مدیر توسعه و نوسازی ناوگان سازمان راهداری درباره واردات اتوبوس به صورت CBU، واردات خودروی کامل و آماده بیان کرد: تمام تلاش ما این است که واردات اتوبوس‌های CBU نیز انجام شود. قاعدتاً در حوزه واردات، در اوایل سال اتفاق زیادی رخ نمی‌دهد، چراکه در ابتدای کار، فرآیندهای اداری، سفارش‌گذاری و تأمین و تخصیص ارز انجام می‌شود.

قلی‌زاد ادامه داد: از نیمه دوم سال، این محصولات به کارخانه‌ها و مردم می‌رسد تا بتوانند نسبت به فروش آن اقدام کنند، تمام تلاش ما این است که در حوزه حمل‌ونقل عمومی مسافر، با اولویت اتوبوس، روند نوسازی ناوگان را سرعت ببخشیم.

وی با اشاره به تعداد اتوبوس‌های فرسوده در ناوگان حمل‌ونقل بین‌شهری تصریح کرد: تقریباً بیش از ۸۵۰۰ دستگاه اتوبوس داریم که بالاتر از سن فرسودگی قرار دارند. برای اتوبوس‌های بین‌شهری، سن فرسودگی طبق قانون ۱۵ سال تعیین شده است و در حال حاضر حدود ۸۵۰۰ دستگاه اتوبوس بالای این سن قرار دارند.

مدیر توسعه و نوسازی ناوگان سازمان راهداری درباره برنامه تولید داخل برای نوسازی اتوبوس‌های بین‌شهری یادآور شد: سال گذشته با همکاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، قراردادی با کارخانه‌های خودروساز اتوبوس بین‌شهری منعقد کردیم و برای تولید یک هزار و ۲۲۴ دستگاه اتوبوس با آنها به توافق رسیدیم.

وی افزود: براساس این توافق، کارخانه‌ها اتوبوس‌ها را تولید می‌کنند و از طریق شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری، مالکان و رانندگان واجد شرایط، خرید انجام شود و تسهیلات مربوط به آن نیز توسط ما پرداخت می شود. هر تعداد اتوبوسی که تاکنون تولید شده است، ما افراد واجد شرایط را برای دریافت آنها معرفی کرده‌ایم و اتوبوس‌های تولیدشده خریداری شده است.

قلی‌زاد در پایان خاطرنشان کرد: تعدادی نیز در حال حاضر در نوبت دریافت اتوبوس هستند و منتظر هستیم اتوبوس آنها آماده شود. تسهیلات مربوط به این افراد نیز آماده شده است تا بلافاصله پس از آماده شدن اتوبوس، پرداخت شود.