به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جلسه قرارگاه راهداری زمستانی سال ۱۴۰۵ هم‌زمان با نشست شورای راهداری استان کرمانشاه، عصر پنجشنبه به ریاست علی سلیمی، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان و با حضور معاونان و رؤسای ادارات ستادی و شهرستانی برگزار شد.

علی سلیمی در این نشست با تأکید بر ضرورت آماده‌سازی زودهنگام مجموعه راهداری برای فصل سرما اظهار کرد: اجرای موفق طرح زمستانی به برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی مستمر و استفاده هدفمند از ظرفیت‌های نیروی انسانی و تجهیزات نیاز دارد تا خدمات‌رسانی به رانندگان و کاربران جاده‌ای در شرایط نامساعد جوی بدون وقفه ادامه یابد.

وی افزود: در تدوین برنامه عملیاتی این طرح، وضعیت آب‌وهوایی، موقعیت جغرافیایی و میزان آسیب‌پذیری محورهای مواصلاتی استان بررسی می‌شود تا تأمین و آماده‌سازی ماشین‌آلات، سازماندهی نیروهای عملیاتی و استقرار گروه‌های راهداری متناسب با نیاز هر مسیر انجام گیرد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه، افزایش سرعت و کیفیت عملیات را از اولویت‌های قرارگاه زمستانی دانست و تصریح کرد: باید فاصله زمانی میان اعلام شرایط اضطراری و آغاز عملیات کاهش یابد و مأموریت‌های راهداری با سرعت بیشتری انجام شود تا نیازهای کاربران جاده‌ای در کوتاه‌ترین زمان ممکن پاسخ داده شود.

سلیمی همچنین بر نقش نظارت میدانی مدیران و رؤسای ادارات شهرستان‌ها در مدیریت عملیات زمستانی تأکید کرد و گفت: موفقیت در این حوزه تنها به فراهم‌کردن امکانات و تجهیزات وابسته نیست، بلکه حضور مسئولان در محل، شناخت دقیق مشکلات مسیرها و تصمیم‌گیری به‌موقع نیز در افزایش کارآمدی مجموعه تأثیر بسزایی دارد.

وی با اشاره به تجربه نیروهای راهداری استان در مأموریت‌های فصل سرما خاطرنشان کرد: دانش تخصصی و تجربه راهداران در کنار همدلی، مسئولیت‌پذیری و روحیه جهادی، از ظرفیت‌های مهم برای اجرای موفق طرح زمستانی به شمار می‌رود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه بر لزوم تعامل میان بخش‌های ستادی و شهرستانی تأکید کرد و افزود: تمامی واحدها باید با هماهنگی و انسجام بیشتر، مقدمات لازم را برای اجرای مؤثر برنامه‌های قرارگاه راهداری زمستانی فراهم کنند.

سلیمی در پایان، هدف از تشکیل این قرارگاه را ایجاد آمادگی حداکثری پیش از آغاز بارش‌ها عنوان کرد و گفت: مدیریت هماهنگ عملیات برف‌روبی، مقابله با یخ‌زدگی و فراهم‌کردن شرایط تردد ایمن و روان در همه محورهای مواصلاتی استان، از مهم‌ترین اهداف طرح راهداری زمستانی ۱۴۰۵ است.