تردد از آزادراه تهران - شمال و چالوس تا ساعت ۲۰ امشب ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های کشور آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای شمالی کشور را اعلام کرد که بر اساس آن، تردد در آزادراه تهران - شمال و محور چالوس در مسیر رفت و برگشت، امروز از ساعت ۸ تا ۲۰ ممنوع است.

بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور، ترافیک در محور هراز در مسیر رفت و برگشت و در محدوده سه‌راهی چلاو سنگین گزارش شده است.

در همین حال، تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران پردیس و آزادراه قزوین - رشت در مسیر رفت و برگشت روان است.

مرکز مدیریت راه‌های کشور همچنین اعلام کرد که محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورهای کشور

بر اساس آخرین گزارش مرکز مدیریت راه‌های کشور، ترافیک در آزادراه قزوین - کرج - تهران در محدوده‌های گلشهر، پایانه شهید کلانتری و حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک سنگین گزارش شده است.

همچنین ترافیک در محور شهریار - تهران در برخی از مقاطع سنگین است.

وضعیت جوی محورهای مواصلاتی

طبق این گزارش، در برخی از محورهای استان‌های اردبیل و گیلان بارش باران جریان دارد.

همچنین پدیده مه‌گرفتگی در برخی از محورهای استان اردبیل گزارش شده است.