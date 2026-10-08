مانور «ساعت صفر» با محوریت آمادگی برای کنترل سیلاب در دیلم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن باباحسنی بعد از ظهر پنجشنبه در حاشیه برگزاری این مانور اظهار کرد: مانور «ساعت صفر» با هدف سنجش میزان آمادگی و هماهنگی دستگاه‌های امدادی، عملیاتی و خدمات‌رسان شهرستان برای مقابله با سیلاب برگزار شد.

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری دیلم و جانشین ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان افزود: این مانور با سناریوی فرضی وقوع سیلاب و با هدف ارزیابی سرعت عمل، میزان آمادگی و نحوه هماهنگی دستگاه‌های عضو ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی پاسخ به بحران شهرستان دیلم اجرا شد.

وی افزود: در این تمرین تلاش شد شرایطی نزدیک به وضعیت اضطراری ناشی از وقوع سیلاب شبیه‌سازی شود تا توان دستگاه‌های مختلف در واکنش سریع، هماهنگی بین‌بخشی و ارائه خدمات در شرایط بحران مورد ارزیابی قرار گیرد.

جانشین ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی پاسخ به بحران شهرستان دیلم ادامه داد: در مانور «ساعت صفر»، دستگاه‌های امدادی و عملیاتی از جمله جمعیت هلال احمر، مخابرات، آب، برق، گاز، آتش‌نشانی ، راهداری و اورژانس حضور داشتند و ظرفیت آنها برای مواجهه با شرایط ناشی از سیلاب مورد سنجش قرار گرفت.

باباحسنی بیان کرد: یکی از اهداف اصلی برگزاری این مانور، شناسایی نقاط قوت و ضعف دستگاه‌های عضو ستاد بحران، بررسی فرآیند اطلاع‌رسانی و هماهنگی و افزایش آمادگی برای واکنش سریع در زمان وقوع حوادث احتمالی است.

وی تأکید کرد: برگزاری مانورهای «ساعت صفر» فرصت مناسبی برای محک‌زدن آمادگی دستگاه‌ها در شرایطی است که حادثه بدون اطلاع قبلی رخ می‌دهد و تصمیم‌گیری و اقدام سریع می‌تواند در کاهش خسارت‌های احتمالی مؤثر باشد.

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری دیلم گفت: نتایج این تمرین می‌تواند مبنایی برای رفع نواقص، تقویت هماهنگی بین دستگاهی و ارتقای آمادگی شهرستان در برابر حوادث طبیعی به‌ویژه سیلاب قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: آمادگی مستمر دستگاه‌های عضو ستاد بحران و هماهنگی میان مجموعه‌های امدادی، خدماتی و عملیاتی، از الزامات مدیریت مؤثر حوادث و کاهش پیامدهای ناشی از بحران‌های طبیعی است.