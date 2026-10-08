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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۴

مانور «ساعت صفر» با محوریت آمادگی برای کنترل سیلاب در دیلم برگزار شد

مانور «ساعت صفر» با محوریت آمادگی برای کنترل سیلاب در دیلم برگزار شد

بوشهر- معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری دیلم از برگزاری مانور «ساعت صفر» با محوریت آمادگی برای کنترل سیلاب در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن باباحسنی بعد از ظهر پنجشنبه در حاشیه برگزاری این مانور اظهار کرد: مانور «ساعت صفر» با هدف سنجش میزان آمادگی و هماهنگی دستگاه‌های امدادی، عملیاتی و خدمات‌رسان شهرستان برای مقابله با سیلاب برگزار شد.

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری دیلم و جانشین ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان افزود: این مانور با سناریوی فرضی وقوع سیلاب و با هدف ارزیابی سرعت عمل، میزان آمادگی و نحوه هماهنگی دستگاه‌های عضو ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی پاسخ به بحران شهرستان دیلم اجرا شد.

وی افزود: در این تمرین تلاش شد شرایطی نزدیک به وضعیت اضطراری ناشی از وقوع سیلاب شبیه‌سازی شود تا توان دستگاه‌های مختلف در واکنش سریع، هماهنگی بین‌بخشی و ارائه خدمات در شرایط بحران مورد ارزیابی قرار گیرد.

مانور «ساعت صفر» با محوریت آمادگی برای کنترل سیلاب در دیلم برگزار شد

جانشین ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی پاسخ به بحران شهرستان دیلم ادامه داد: در مانور «ساعت صفر»، دستگاه‌های امدادی و عملیاتی از جمله جمعیت هلال احمر، مخابرات، آب، برق، گاز، آتش‌نشانی ، راهداری و اورژانس حضور داشتند و ظرفیت آنها برای مواجهه با شرایط ناشی از سیلاب مورد سنجش قرار گرفت.

باباحسنی بیان کرد: یکی از اهداف اصلی برگزاری این مانور، شناسایی نقاط قوت و ضعف دستگاه‌های عضو ستاد بحران، بررسی فرآیند اطلاع‌رسانی و هماهنگی و افزایش آمادگی برای واکنش سریع در زمان وقوع حوادث احتمالی است.

مانور «ساعت صفر» با محوریت آمادگی برای کنترل سیلاب در دیلم برگزار شد

وی تأکید کرد: برگزاری مانورهای «ساعت صفر» فرصت مناسبی برای محک‌زدن آمادگی دستگاه‌ها در شرایطی است که حادثه بدون اطلاع قبلی رخ می‌دهد و تصمیم‌گیری و اقدام سریع می‌تواند در کاهش خسارت‌های احتمالی مؤثر باشد.

مانور «ساعت صفر» با محوریت آمادگی برای کنترل سیلاب در دیلم برگزار شد

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری دیلم گفت: نتایج این تمرین می‌تواند مبنایی برای رفع نواقص، تقویت هماهنگی بین دستگاهی و ارتقای آمادگی شهرستان در برابر حوادث طبیعی به‌ویژه سیلاب قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: آمادگی مستمر دستگاه‌های عضو ستاد بحران و هماهنگی میان مجموعه‌های امدادی، خدماتی و عملیاتی، از الزامات مدیریت مؤثر حوادث و کاهش پیامدهای ناشی از بحران‌های طبیعی است.

کد مطلب 6971955

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