کاهش ۱۲ درصدی تصادفات فوتی کردستان در نیمه نخست سال

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا همتی‌زاده ظهر پنجشنبه در مراسم تجلیل از کارکنان نمونه پلیس راهور کردستان که به مناسبت هفته فراجا برگزار شد، اظهار کرد: مأموریت پلیس راهور تنها پس از وقوع حادثه و رسیدگی به تصادفات آغاز نمی‌شود، بلکه بخش مهمی از فعالیت این مجموعه به پیشگیری، مدیریت ترافیک و فراهم کردن شرایط ایمن برای تردد شهروندان اختصاص دارد.

وی افزود: تأمین امنیت و آرامش در معابر شهری و جاده‌ها یک فرآیند جمعی است و پلیس برای تحقق این هدف در کنار دستگاه‌های امدادی، خدماتی و اجرایی فعالیت می‌کند.

رئیس پلیس راهور کردستان با بیان اینکه مجموعه‌های مختلف در زنجیره تأمین ایمنی تردد نقش دارند، گفت: نیروهای انتظامی و نظامی، دستگاه‌های امدادرسان، شهرداری، دانشگاه علوم پزشکی، هلال‌احمر، پزشکی قانونی و سایر نهادهای مرتبط هر کدام بخشی از این چرخه را بر عهده دارند.

همتی‌زاده ادامه داد: یکی از نمونه‌های این همکاری را می‌توان در تردد روزانه دانش‌آموزان مشاهده کرد؛ از زمانی که دانش‌آموز از منزل خارج می‌شود تا رسیدن به مدرسه، مجموعه‌ای از اقدامات و خدمات با هدف تأمین امنیت و سلامت او انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: هدف نهایی این اقدامات صرفاً مدیریت پیامدهای یک حادثه نیست، بلکه باید شرایطی فراهم شود که شهروندان بتوانند با اطمینان و آرامش بیشتری در سطح شهر و جاده‌ها تردد کنند.

کاهش تصادفات فوتی در کردستان

رئیس پلیس راهور کردستان در ادامه از کاهش حوادث رانندگی در نیمه نخست سال خبر داد و گفت: طی شش ماهه نخست امسال، آمار تصادفات فوتی در استان حدود ۱۲ درصد کاهش داشته است.

همتی‌زاده افزود: در تصادفات منجر به جرح و همچنین حوادث خسارتی نیز روند کاهشی ثبت شده که استمرار این روند نیازمند تداوم همکاری میان دستگاه‌های مسئول و رعایت مقررات از سوی رانندگان است.

وی ابراز امیدواری کرد این روند در نیمه دوم سال نیز ادامه داشته باشد و مجموعه‌های مسئول با اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و ارتقای ایمنی تردد، زمینه کاهش بیشتر حوادث رانندگی را فراهم کنند.

رئیس پلیس راهور کردستان خاطرنشان کرد: هدف‌گذاری برای کاهش حوادث باید تا پایان سال و حتی در آستانه سفرهای نوروزی ادامه داشته باشد تا شهروندان بتوانند با امنیت و آرامش بیشتری از مسیرهای شهری و برون‌شهری استفاده کنند.