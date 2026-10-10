مفقودی ۲ نفر در سیلاب مینودشت؛ امدادرسانی ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی اظهار کرد: در پی فعالیت سامانه بارشی و وقوع سیلاب در بخش‌هایی از استان، نیروهای امدادی جمعیت هلال‌احمر در شهرستان‌های آزادشهر، علی‌آبادکتول، مینودشت و گرگان در حال ارائه خدمات امدادی و پیگیری وضعیت مناطق متأثر از بارندگی هستند.

وی با اشاره به گزارش مفقودی ۲ نفر در سیلاب مینودشت افزود: موضوع این حادثه در حال پیگیری است و اقدامات لازم برای بررسی وضعیت افراد مفقودشده دنبال می‌شود.

سلیمی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در شرایط ناپایدار جوی خاطرنشان کرد: با توجه به احتمال افزایش روان‌آب‌ها و طغیان رودخانه‌ها و مسیل‌ها، شهروندان از نزدیک شدن به حاشیه رودخانه‌ها، عبور از مسیرهای سیلابی و تردد در نقاط پرخطر خودداری کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان از شهروندان خواست در صورت مشاهده حوادث ناشی از بارندگی یا نیاز به خدمات امدادی، موضوع را از طریق شماره اضطراری ۱۱۲ ندای امداد جمعیت هلال‌احمر اطلاع دهند.