به گزارش خبرنگار مهر، احمد نریمانی عصر پنجشنبه در آیین اختتامیه نخستین مسابقه قصه‌نویسی محیط‌زیستی دانش‌آموزان با عنوان «ماموریت ماکان» اظهار کرد: فعالیت‌های انجام‌شده از سوی مجموعه محیط زیست و آموزش و پرورش در حوزه آموزش محیط زیست برای دانش‌آموزان قابل تقدیر است.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش وپرورش استان گلستان با قدردانی از تلاش‌های همکاران محیط زیست و آموزش و پرورش، به نقش مراقبان سلامت مدارس در آموزش مسائل محیط زیستی اشاره کرد و افزود: یکی از مأموریت‌های مراقبان سلامت، پیگیری آموزش‌های مرتبط با محیط زیست برای دانش‌آموزان است و این موضوع می‌تواند در ارتقای فرهنگ زیست‌محیطی نسل آینده اثرگذار باشد.

نریمانی با اشاره به افزایش آلودگی هوا در کلان‌شهرها گفت: ۶۰ سال پیش تهران یکی از خوش‌آب‌وهواترین مناطق کشور بود، اما امروز با یکی از چالش‌های جدی آلودگی هوا مواجه است.

وی ادامه داد: این وضعیت نشان می‌دهد که رفتار انسان‌ها می‌تواند شرایط محیط زیست را تغییر دهد و اگر نسبت به آب، هوا و خاک پیرامون خود حساس نباشیم، آیندگان نیز محیط زیست مطلوبی نخواهند داشت.

وی خطاب به دانش‌آموزان حاضر در این مراسم اظهار کرد: شما به عنوان سفیران سلامت و دوستداران محیط زیست باید تلاش کنید گفتمان حفاظت از محیط زیست را در میان خود، خانواده‌ها، همسالان، همکلاسی‌ها و در نهایت در جامعه گسترش دهید.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش وپرورش استان گلستان همچنین با ابلاغ سلام مدیرکل آموزش و پرورش استان به حاضران، اظهار کرد: امیدواریم با تداوم این برنامه‌ها شاهد تربیت دانش‌آموزانی آگاه و مسئولیت‌پذیر در قبال محیط زیست باشیم.

نریمانی با تأکید بر نقش دانش‌آموزان در ساخت آینده کشور گفت: همه باید تلاش کنیم دانش‌آموز قوی، مدرسه قوی، جامعه قوی و در نهایت ایران قوی داشته باشیم.