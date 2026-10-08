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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۲۰

غیناقی:«ماموریت ماکان» فرهنگ محیط زیست را دردانش‌آموزان نهادینه می‌کند

غیناقی:«ماموریت ماکان» فرهنگ محیط زیست را دردانش‌آموزان نهادینه می‌کند

گرگان- مدیرکل کانون پرورش فکری گلستان گفت: «ماموریت ماکان» گامی برای تقویت فرهنگ حفاظت از محیط زیست در میان دانش‌آموزان است.

به گزارش خبرنگار مهر، الهه غیناقی عصر پنجشنبه در آیین اختتامیه نخستین مسابقه قصه‌نویسی محیط‌زیستی «ماموریت ماکان» در سالن اجتماعات محیط زیست گلستان اظهار کرد: این مسابقه ویژه دانش‌آموزان محیط‌یار پایه‌های اول تا ششم دوره ابتدایی و با همکاری اداره‌کل حفاظت محیط زیست و آموزش و پرورش گلستان برگزار شد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گلستان افزود: مهلت ارسال آثار به این مسابقه از ۱۳ اردیبهشت تا ۳۱ خردادماه بود و از میان حدود ۴۰۰ اثر ارسالی، آثار برگزیده انتخاب و در مجموع ۱۵۶ جایزه به دانش‌آموزان اهدا شد.

وی با اشاره به تقدیر از مراقبان سلامت فعال در این طرح گفت: سه جایزه ویژه نیز به مراقبان سلامت فعال و برتر اختصاص یافت و یادبود این رویداد به ۱۵۶ مدرسه با عنوان «شجره مدرسه طیبه» اهدا شد.

غیناقی با بیان اینکه این برنامه همزمان با روز جهانی کودک برگزار شد، اظهار کرد: تلاش ما این است که فرهنگ محیط زیست را در میان کودکان و نوجوانان احیا و تقویت کنیم، چراکه حفاظت از محیط زیست تنها برای امروز نیست و باید آن را برای نسل‌های آینده نیز حفظ کنیم.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گلستان همچنین به ظرفیت‌های کانون در حوزه کودک و نوجوان اشاره کرد و گفت: کانون در استان گلستان دارای ۲۰ مرکز ثابت و ۹ مرکز سیار است و با وجود محدودیت نیروی انسانی، همکاران ما با عشق و علاقه اقدامات مؤثری برای کودکان و نوجوانان انجام می‌دهند.

غیناقی ادامه داد: کتابخانه‌های تخصصی کودک و نوجوان یکی از ظرفیت‌های مهم کانون است و دانش‌آموزان می‌توانند از کتاب‌های موجود در این مراکز استفاده کرده و هر بار چندین جلد کتاب را به امانت ببرند.

وی اضافه کرد: برگزاری کارگاه‌های عمومی رایگان و فعالیت‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف از دیگر برنامه‌های کانون است و در حوزه علم و فناوری نیز گلستان یکی از هفت استانی است که کانون علم و فناوری در آن راه‌اندازی شده است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گلستان با اشاره به مشارکت کودکان و نوجوانان استان در برنامه‌های علمی گفت: برای دومین سال پیاپی، پویش بین‌المللی «کشف سیارک‌ها» در گلستان دنبال می‌شود و نوجوانان استان در برنامه‌های ملی این حوزه حضور فعال دارند.

غیناقی بر ضرورت همراهی خانواده‌ها و مسئولان برای پرورش نسل آینده تأکید کرد و گفت: کودکان و نوجوانان آینده‌سازان کشور هستند و تحقق برنامه‌های جامع برای آنان نیازمند همدلی و همراهی خانواده‌ها و دستگاه‌های اجرایی است.

وی با قدردانی از مسئولان و دست‌اندرکاران برگزاری «ماموریت ماکان» خاطرنشان کرد: مسیر درست زندگی را باید از کودکی به فرزندان نشان داد و کانون پرورش فکری می‌تواند در این مسیر نقش مؤثری ایفا کند.

در این مراسم همچنین یاد و خاطره شهدای جنگ‌های اخیر و شهدای دانش‌آموز گرامی داشته شد.

کد مطلب 6972025

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