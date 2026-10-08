به گزارش خبرنگار مهر، الهه غیناقی عصر پنجشنبه در آیین اختتامیه نخستین مسابقه قصه‌نویسی محیط‌زیستی «ماموریت ماکان» در سالن اجتماعات محیط زیست گلستان اظهار کرد: این مسابقه ویژه دانش‌آموزان محیط‌یار پایه‌های اول تا ششم دوره ابتدایی و با همکاری اداره‌کل حفاظت محیط زیست و آموزش و پرورش گلستان برگزار شد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گلستان افزود: مهلت ارسال آثار به این مسابقه از ۱۳ اردیبهشت تا ۳۱ خردادماه بود و از میان حدود ۴۰۰ اثر ارسالی، آثار برگزیده انتخاب و در مجموع ۱۵۶ جایزه به دانش‌آموزان اهدا شد.

وی با اشاره به تقدیر از مراقبان سلامت فعال در این طرح گفت: سه جایزه ویژه نیز به مراقبان سلامت فعال و برتر اختصاص یافت و یادبود این رویداد به ۱۵۶ مدرسه با عنوان «شجره مدرسه طیبه» اهدا شد.

غیناقی با بیان اینکه این برنامه همزمان با روز جهانی کودک برگزار شد، اظهار کرد: تلاش ما این است که فرهنگ محیط زیست را در میان کودکان و نوجوانان احیا و تقویت کنیم، چراکه حفاظت از محیط زیست تنها برای امروز نیست و باید آن را برای نسل‌های آینده نیز حفظ کنیم.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گلستان همچنین به ظرفیت‌های کانون در حوزه کودک و نوجوان اشاره کرد و گفت: کانون در استان گلستان دارای ۲۰ مرکز ثابت و ۹ مرکز سیار است و با وجود محدودیت نیروی انسانی، همکاران ما با عشق و علاقه اقدامات مؤثری برای کودکان و نوجوانان انجام می‌دهند.

غیناقی ادامه داد: کتابخانه‌های تخصصی کودک و نوجوان یکی از ظرفیت‌های مهم کانون است و دانش‌آموزان می‌توانند از کتاب‌های موجود در این مراکز استفاده کرده و هر بار چندین جلد کتاب را به امانت ببرند.

وی اضافه کرد: برگزاری کارگاه‌های عمومی رایگان و فعالیت‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف از دیگر برنامه‌های کانون است و در حوزه علم و فناوری نیز گلستان یکی از هفت استانی است که کانون علم و فناوری در آن راه‌اندازی شده است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گلستان با اشاره به مشارکت کودکان و نوجوانان استان در برنامه‌های علمی گفت: برای دومین سال پیاپی، پویش بین‌المللی «کشف سیارک‌ها» در گلستان دنبال می‌شود و نوجوانان استان در برنامه‌های ملی این حوزه حضور فعال دارند.

غیناقی بر ضرورت همراهی خانواده‌ها و مسئولان برای پرورش نسل آینده تأکید کرد و گفت: کودکان و نوجوانان آینده‌سازان کشور هستند و تحقق برنامه‌های جامع برای آنان نیازمند همدلی و همراهی خانواده‌ها و دستگاه‌های اجرایی است.

وی با قدردانی از مسئولان و دست‌اندرکاران برگزاری «ماموریت ماکان» خاطرنشان کرد: مسیر درست زندگی را باید از کودکی به فرزندان نشان داد و کانون پرورش فکری می‌تواند در این مسیر نقش مؤثری ایفا کند.

در این مراسم همچنین یاد و خاطره شهدای جنگ‌های اخیر و شهدای دانش‌آموز گرامی داشته شد.