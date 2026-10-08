به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز پنج شنبه مراسم بزرگداشت روز کودک و محیط‌زیست با شعار «کودک آگاه، محیط‌زیست سالم، ایران پایدار» و آیین اختتامیه مسابقه قصه‌نویسی «مأموریت ماکان» در خرم‌آباد برگزار شد.

«مأموریت ماکان»؛ پیوند قصه و حفاظت از محیط‌زیست

کامران فرمانپور، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان، در این آیین اظهار کرد: این مراسم با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست در میان کودکان و با گرامیداشت یاد و خاطره شهید ماکان نصیری، کودک همیار محیط‌زیست در مدرسه طیبه میناب برگزار شد.

وی افزود: مسابقه قصه‌نویسی «مأموریت ماکان» با هدف بهره‌گیری از ظرفیت ادبیات و خلاقیت کودکان در ترویج فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست برگزار شد و کودکان و نوجوانان با خلق داستان‌هایی با موضوع محیط‌زیست، نگاه و دغدغه‌های خود را نسبت به طبیعت و آینده آن به تصویر کشیدند.

ارسال ۶ اثر لرستانی به مرحله ملی

فرمانپور با تأکید بر اهمیت ایجاد مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی در کودکان ادامه داد: بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ اثر در مسابقه قصه‌نویسی «مأموریت ماکان» شرکت کرد که پس از سه مرحله داوری، با حضور داورانی از ادارات کل حفاظت محیط‌زیست، آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۳۰ اثر به‌عنوان آثار برگزیده استانی انتخاب و از صاحبان آنها تجلیل شد.

وی خاطرنشان کرد: از میان ۳۰ اثر برگزیده استانی، ۶ اثر به مرحله ملی مسابقه قصه‌نویسی «مأموریت ماکان» راه یافت.

تجلیل از مراقبان سلامت فعال در حوزه محیط‌زیست

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان همچنین از انتخاب و تجلیل سه نفر از مراقبان سلامت برتر خبر داد و گفت: این افراد به دلیل اقدامات برجسته زیست‌محیطی انتخاب شدند و پس از تجلیل در این مراسم، به مرحله ملی راه یافتند.

فرمانپور با اشاره به نقش آموزش و خلاقیت در نهادینه‌سازی فرهنگ حفاظت از طبیعت، افزود: توجه به کودکان و نوجوانان و استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و ادبی آنان می‌تواند زمینه‌ساز تقویت مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی و توجه بیشتر نسل آینده به حفظ طبیعت باشد.