https://mehrnews.com/x3dgTr ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۵:۴۹ کد مطلب 6972230 استانها گلستان استانها گلستان ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۵:۴۹ گنبدکاووس؛ مردمی که هنوز پای کارند گنبدکاووس- مردم این شهر برای دویستوبیستودومین شب پیاپی گرد هم آمدند؛ حضوری که هر شب پرشمارتر میشود. دریافت 9 MB کد مطلب 6972230 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع مردم زابل در دویست و بیست و دومین شب دفاع از وطن اجتماع ۲۲۲ شبانه مردم سلماس در سنگر خیابان میدان داری مردم مشگین شهر در حمایت از رهبر معظم انقلاب مردم نمین همدل و متحد در حمایت از جبهه مقاومت دویست و بیست و دومین شب حضور زنجانیها در میدان دفاع از وطن ۲۲۲ شب حضور مردم مبعوثشده یزد در سنگر خیابان ۲۲۲ شب ایستادگی مردم یزد در سنگر خیابان استمرار حمایت مردم دیار گروس از وطن در اجتماعات شبانه برچسبها گلستان گنبدکاووس تجمع مردمی
نظر شما