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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۵:۴۹

گنبدکاووس؛ مردمی که هنوز پای کارند

گنبدکاووس؛ مردمی که هنوز پای کارند

گنبدکاووس- مردم این شهر برای دویست‌وبیست‌ودومین شب پیاپی گرد هم آمدند؛ حضوری که هر شب پرشمارتر می‌شود.

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کد مطلب 6972230

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