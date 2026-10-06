خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، محدثه میرجلیلی؛ یزد به واسطه پیشینه تاریخی، فرهنگی و جایگاه جهانی خود طی سال‌های گذشته ارتباطات مختلفی با شهرهای جهان برقرار کرده است؛ ظرفیتی که می‌تواند از سطح مرکز استان فراتر رفته و به سایر شهرهای یزد نیز تسری پیدا کند.

توسعه خواهرخواندگی میان شهرهای استان و شهرهای خارجی، استفاده از ظرفیت ایرانیان و یزدی‌های مقیم خارج، گسترش همکاری‌های گردشگری، فرهنگی، اقتصادی و دانشگاهی و بهره‌گیری از تجربه شهرهای بزرگ کشور، از جمله محورهایی است که می‌تواند به توسعه دیپلماسی شهری یزد کمک کند.

در این راستا خبرنگار مهر در گفت‌وگویی تفصیلی با سید عبدالرضا موسوی، رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در یزد، ابعاد این ظرفیت‌ها و راهکارهای توسعه ارتباطات بین‌المللی شهرهای استان را بررسی کرده است.

موسوی در این گفت‌وگو با تأکید بر اینکه ظرفیت بین‌المللی یزد نباید تنها در مرکز استان متمرکز بماند، از ضرورت ایجاد شبکه‌ای از دیپلماسی شهری در سراسر استان سخن گفت و تأکید کرد که شهرهای میبد، بافق، تفت و ابرکوه نیز می‌توانند متناسب با ظرفیت‌های خود وارد عرصه روابط بین‌المللی شوند.

موسوی با اشاره به ظرفیت‌های یزد برای توسعه ارتباطات بین‌المللی اظهار کرد: یزد به دلیل پیشینه تاریخی، فرهنگی و جایگاه جهانی خود از ظرفیت ویژه‌ای برای توسعه روابط بین‌المللی برخوردار است و این ظرفیت نباید صرفاً در مرکز استان متمرکز بماند.

وی افزود: خواهرخواندگی شهرها زمانی می‌تواند به یک ظرفیت واقعی تبدیل شود که بر اساس ویژگی‌ها و مزیت‌های هر شهر تعریف شود؛ به عنوان مثال، یک شهر می‌تواند در حوزه گردشگری، شهر دیگری در معدن و صنعت، شهری در کشاورزی و صنایع دستی و شهری دیگر در حوزه‌های فرهنگی و دانشگاهی ارتباطات بین‌المللی خود را توسعه دهد.

تلاش برای توسعه خواهرخواندگی در شهرهای استان یزد

رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در یزد با اشاره به اقدامات انجام شده در این زمینه گفت: طی یکی دو سال اخیر تلاش شده است زمینه ایجاد روابط خواهرخواندگی برای شهرهایی همچون بافق، میبد، تفت و ابرکوه نیز فراهم شود.

موسوی با تأکید بر اینکه بین‌المللی شدن نباید محدود به شهرهای بزرگ باشد، ادامه داد: شهرهای کوچک‌تر و دیگر شهرهای مهم استان نیز متناسب با ظرفیت‌های خود می‌توانند در عرصه بین‌المللی حضور پیدا کنند و برای این منظور باید شهرهای مشابه خود را در کشورهای دیگر شناسایی کرده و وارد تعامل شوند.

وی با بیان اینکه هر شهر باید متناسب با مزیت‌های خود شریک بین‌المللی انتخاب کند، افزود: چنین رویکردی می‌تواند ارتباطات خارجی شهرهای استان را از حالت پراکنده خارج کرده و به سمت شکل‌گیری یک شبکه منسجم حرکت دهد.

یزد؛ دروازه ارتباط شهرهای استان با جهان

رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در یزد، شهر یزد را دارای ظرفیت تبدیل شدن به دروازه ارتباطات بین‌المللی دیگر شهرهای استان دانست و تصریح کرد: تجربه و شبکه‌ای که یزد طی حدود سه دهه در عرصه بین‌المللی ایجاد کرده است، نباید صرفاً در خدمت خود شهر باشد.

موسوی گفت: می‌توان این تجربه و ظرفیت را در اختیار دیگر شهرهای استان قرار داد تا به جای اینکه تنها یک شهر از یزد با جهان ارتباط داشته باشد، به تدریج شبکه‌ای از دیپلماسی شهری در سراسر استان شکل بگیرد.

وی ادامه داد: شهرداری یزد می‌تواند تجربیات خود در حوزه روابط بین‌الملل شهری را در اختیار شهرداری‌های دیگر قرار دهد و برای مدیران و مسئولان این شهرها دوره‌های آموزشی برگزار کند تا آنها نیز با الزامات و ظرفیت‌های ارتباطات بین‌المللی آشنا شوند.

دیپلماسی شهری محدود به شهرداری‌ها نیست

موسوی با تأکید بر اینکه روابط بین‌المللی شهرها نباید تنها به سطح مدیریت شهری محدود شود، اظهار کرد: دانشگاه‌ها، هنرمندان، فعالان اقتصادی، فعالان گردشگری و دیگر مجموعه‌های تخصصی باید بتوانند از ظرفیت خواهرخواندگی و روابط بین‌المللی شهرها استفاده کنند.

وی افزود: اگر هر شهر بتواند با یک شهر مشابه در خارج از کشور ارتباط مؤثر برقرار کند، زمینه برای معرفی ظرفیت‌های آن شهر، جذب گردشگر و توسعه همکاری‌های اقتصادی، فرهنگی، دانشگاهی و تخصصی نیز فراهم خواهد شد.

رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در یزد همچنین بر استفاده از ظرفیت هیئت‌های خارجی برای آشنایی مدیران دیگر شهرهای استان با فرآیندهای ارتباطات بین‌المللی تأکید کرد و گفت: در صورت سفر هیئت‌های خارجی به استان، می‌توان مسئولان شهرهای مختلف را نیز به تدریج در این نشست‌ها مشارکت داد تا ضمن آشنایی با ظرفیت‌های روابط خارجی، زمینه شکل‌گیری ارتباطات جدید فراهم شود.

از اروپا و قفقاز تا آسیای مرکزی و چین

موسوی با اشاره به سابقه روابط بین‌المللی یزد اظهار کرد: این شهر طی سال‌های گذشته با شهرهایی در اروپا، قفقاز، آسیای مرکزی و چین وارد روابط خواهرخواندگی یا همکاری شده است.

وی از یاسپرین مجارستان، لینز اتریش، براگا پرتغال، پوتی گرجستان، گیومری ارمنستان و خیوه ازبکستان به عنوان بخشی از شهرهایی نام برد که یزد با آنها روابط خواهرخواندگی یا همکاری دارد.

رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در یزد افزود: در چین نیز با چند شهر روابط خواهرخواندگی یا تفاهم‌نامه همکاری شکل گرفته و یکی از نمونه‌های جدید آن شهر تورفان است.

وی ادامه داد: سال گذشته هیئتی از تورفان چین به یزد سفر کرد و تفاهم‌نامه خواهرخواندگی میان دو شهر به امضا رسید. با توجه به شباهت‌های اقلیمی تورفان و یزد، می‌توان زمینه همکاری‌های مشترکی را به ویژه در حوزه آب و احیای منابع آبی دنبال کرد.

استفاده از تجربه شهرهای بزرگ کشور

موسوی یکی دیگر از مسیرهای توسعه روابط بین‌المللی شهری را استفاده از تجربه شهرهای بزرگ کشور دانست و گفت: شهرهایی مانند تهران، اصفهان، شیراز و مشهد سال‌ها در حوزه خواهرخواندگی فعالیت کرده‌اند و از تجربه قابل توجهی در روابط بین‌المللی شهری برخوردارند.

وی افزود: یزد می‌تواند متناسب با جایگاه تاریخی و جهانی خود، از تجربه این شهرها برای توسعه ارتباطات بین‌المللی استفاده کند و در عین حال تجربیات خود را نیز در اختیار آنها قرار دهد.

یزدی‌های خارج از کشور؛ ظرفیتی برای توسعه ارتباطات

رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در یزد با اشاره به ظرفیت یزدی‌های مقیم خارج از کشور اظهار کرد: شمار قابل توجهی از یزدی‌ها در کشورهای مختلف، از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس، اروپا و آمریکا حضور دارند و بخشی از آنها ارتباطات مناسبی با شهرداری‌ها، دانشگاه‌ها، مراکز اقتصادی و نهادهای محلی کشورهای محل اقامت خود دارند.

موسوی این ظرفیت را یک سرمایه انسانی و ارتباطی دانست و افزود: یزدی‌های مقیم خارج از کشور که علاقه‌مند به توسعه ارتباطات بین‌المللی استان هستند، می‌توانند در معرفی ظرفیت‌های یزد، شناسایی شهرهای مناسب برای خواهرخواندگی و حتی ایجاد ارتباط اولیه با مدیریت شهری این شهرها نقش‌آفرینی کنند.

فناوری و هوش مصنوعی در روابط خواهرخواندگی

وی با تأکید بر ضرورت خروج روابط خواهرخواندگی از قالب دیدارها و برنامه‌های تشریفاتی گفت: این روابط نباید صرفاً به برگزاری مراسم و رفت‌وآمدهای رسمی محدود شود، بلکه موضوعاتی مانند فناوری، هوش مصنوعی، مدیریت گردشگری، حفاظت از بافت‌های تاریخی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی نیز باید در دستور کار همکاری‌ها قرار گیرد.

موسوی ادامه داد: یزد می‌تواند از تجربیات شهرهای مختلف در زمینه مدیریت گردشگری و فناوری استفاده کند و در مقابل، تجربیات خود در حوزه‌هایی مانند حفاظت از بافت تاریخی و توسعه گردشگری را در اختیار شهرهای طرف همکاری قرار دهد.

خواهرخواندگی؛ مسیری برای توسعه گردشگری خارجی

رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در یزد با اشاره به ظرفیت گردشگری این شهر گفت: یزد به عنوان یک شهر تاریخی و جهانی ظرفیت قابل توجهی برای جذب گردشگران خارجی دارد و روابط خواهرخواندگی می‌تواند به معرفی این ظرفیت در کشورهای مختلف کمک کند.

وی افزود: استمرار ارتباط با شهرهای خواهرخوانده موجب افزایش شناخت مردم و فعالان گردشگری این شهرها از یزد می‌شود و این شناخت می‌تواند زمینه توجه بیشتر گردشگران خارجی به استان را فراهم کند.

موسوی همچنین بر استفاده از ظرفیت تفاهم‌نامه‌های موجود برای برگزاری نمایشگاه‌ها و برنامه‌های مشترک فرهنگی و اقتصادی تأکید کرد و گفت: در تفاهم‌نامه‌های خواهرخواندگی ظرفیت برگزاری برنامه‌های متنوعی وجود دارد که می‌توان آنها را فعال کرد.

وی با اشاره به محدود شدن بخشی از این تعاملات در دو، سه سال اخیر به دلیل شرایط بین‌المللی، افزود: با وجود این محدودیت‌ها، ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در تفاهم‌نامه‌ها همچنان وجود دارد و می‌توان در زمان مناسب از آنها استفاده کرد.

خواهرخواندگی باید از سند فراتر برود

موسوی در پایان تأکید کرد: هدف این است که خواهرخواندگی از یک سند روی کاغذ فراتر رفته و به ارتباطی مستمر و نتیجه‌بخش تبدیل شود.

وی گفت: این ارتباط باید به گونه‌ای باشد که یزد ضمن معرفی ظرفیت‌های خود به جهان، از تجربیات شهرهای دیگر نیز برای توسعه استفاده کند.

رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در یزد خاطرنشان کرد: یزد یک شهر جهانی است و متناسب با این جایگاه باید ارتباطات جهانی خود را گسترده‌تر کند؛ توسعه این ارتباطات می‌تواند علاوه بر تقویت دیپلماسی شهری، به معرفی بیشتر ظرفیت‌های یزد، توسعه گردشگری بین‌المللی و در نهایت گسترش همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی در سطح استان منجر شود.