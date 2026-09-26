به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلیرضا سالار حسینی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در سه ماهه نخست امسال ۳۲ رویداد گردشگری در استان یزد برگزار شد.
وی ادامه داد: هر چند در شرایط جنگی بودیم اما باز هم با توجه به شرایط پیشآمده، تلاش کردیم برنامهها و اقدامات حوزه گردشگری را ادامه دهیم.
وی افزود: برنامهریزی شد حتی اگر یک مسافر در برخی نقاط حضور داشته باشد، استقرار راهنمای گردشگری انجام شود تا خدمات مورد نیاز گردشگران ارائه شود.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد با اشاره به برگزاری رویدادهای گردشگری از شهریورماه تاکنون گفت: از ابتدای شهریور ۱۴ رویداد در استان برگزار شده که از جمله آنها میتوان به رویدادهای مرتبط با جشنواره خرما و «کوچههای آشتیکنان» اشاره کرد.
سالار حسینی برگزاری نمایشگاه ملی گردشگری و صنایع وابسته را از برنامههای مهم امسال دانست و گفت: این نمایشگاه از ۱۳ تا ۱۶ مهرماه در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی یزد برگزار میشود.
وی درباره وضعیت ورود گردشگران به استان نیز بیان کرد: در پنج ماهه امسال حدود ۶۸۴ نفر و در شهریورماه حدود ۲۵۰ نفر با هدف گردشگری وارد استان شدهاند، هرچند بخشی از ورودیها با اهداف صنعتی و کاری به یزد سفر کردهاند.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد ادامه داد: در مجموع در شش ماهه نخست امسال ۹۳۴ گردشگر خارجی وارد استان یزد شدهاند.
وی با اشاره به بهبود نسبی وضعیت گردشگری استان از شهریورماه، ابراز امیدواری کرد: با برگزاری نمایشگاه ملی گردشگری و صنایع وابسته در مهرماه، شاهد رونق بیشتر گردشگری در استان باشیم.
سالار حسینی همچنین درباره حضور نیروهای انتظامی در بافت تاریخی یزد گفت: حضور نیروهای انتظامی با هدف تأمین امنیت و ایجاد آرامش در بافت تاریخی انجام میشود و ممکن است این موضوع برای برخی افراد خوشایند نباشد، اما تأمین امنیت گردشگران و شهروندان از اهمیت بالایی برخوردار است.
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