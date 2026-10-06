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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۳

تأکید معاون استاندار یزد بر تسریع در جذب تسهیلات گردشگری

تأکید معاون استاندار یزد بر تسریع در جذب تسهیلات گردشگری

یزد- معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار یزد بر تسریع در تعیین تکلیف و جذب تسهیلات گردشگری و استفاده از این منابع برای توسعه زیرساخت‌ها و رونق این بخش تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، محمدرضا علمدار یزدی در نشست کمیته فنی بررسی طرح‌های تسهیلاتی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد اظهار کرد: نباید فرصت استفاده از منابع اختصاص‌یافته از دست برود و فرآیند بررسی، تصویب و پرداخت تسهیلات باید با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی با اشاره به عملکرد استان یزد در جذب منابع حمایتی افزود: یزد در جذب تجمیعی منابع تخصیصی از محل جزء ۲-۷ بند «ب» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۵، در جایگاه نخست استان‌ها قرار گرفته و در برخی دیگر از بخش‌های این منابع نیز جزو استان‌های برتر کشور است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار یزد ادامه داد: با اضافه شدن حوزه گردشگری به مجموعه معاونت اقتصادی، نگاه ویژه‌تری به این بخش شکل گرفته و استان تلاش دارد گردشگری را هم‌پای اقتصاد توسعه دهد.

علمدار یزدی توسعه گردشگری را عاملی مؤثر در رونق اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری دانست و بر استفاده هدفمند از ظرفیت‌های مالی و تسهیلاتی برای تقویت زیرساخت‌های گردشگری و حمایت از فعالان این حوزه تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به برگزاری نخستین نمایشگاه تخصصی گردشگری یزد از ۱۳ تا ۱۶ مهرماه در نمایشگاه بین‌المللی یزد، ابراز امیدواری کرد این رویداد زمینه معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان و تقویت این صنعت را فراهم کند.

کد مطلب 6969532

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