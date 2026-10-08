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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱:۲۲

استمرار حمایت مردم دیار گروس از وطن در اجتماعات شبانه

استمرار حمایت مردم دیار گروس از وطن در اجتماعات شبانه

بیجار- مردم دیار گروس با حضور حماسی خود در اجتماعات شبانه حمایت خود را از انقلاب اسلامی نشان دادند.

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کد مطلب 6972121

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