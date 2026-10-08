https://mehrnews.com/x3dgRc ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱:۲۲ کد مطلب 6972121 استانها کردستان استانها کردستان ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱:۲۲ استمرار حمایت مردم دیار گروس از وطن در اجتماعات شبانه بیجار- مردم دیار گروس با حضور حماسی خود در اجتماعات شبانه حمایت خود را از انقلاب اسلامی نشان دادند. دریافت 26 MB کد مطلب 6972121 کپی شد مطالب مرتبط نسبتها و تمایزات «انقلاب اسلامی» با «دولت اسلامی» قدم به قدم تا چاپ کتاب اجتماع مردم ارومیه در دویست و بیست و دومین موج شبهای مقاومت ملی اجتماع ۲۲۲ شبانه مردم سلماس در سنگر خیابان گنبدکاووس؛ مردمی که هنوز پای کارند برچسبها بیجار تجمع مردمی حماسه حضور
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