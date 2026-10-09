https://mehrnews.com/x3dgTg ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۳:۳۱ کد مطلب 6972222 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۳:۳۱ اجتماع مردم زابل در دویست و بیست و دومین شب دفاع از وطن زابل- زابلی ها در دویست و بیست و دومین شب از شهادت رهبر شهید، اجتماع باشکوهی برگزار کردند. دریافت 39 MB کد مطلب 6972222 کپی شد مطالب مرتبط بهره برداری از ۴۲۰۰ واحد مسکونی در شمال سیستان و بلوچستان تا پایان سال گنبدکاووس؛ مردمی که هنوز پای کارند امام جمعه زهک: مقابله با ریزگردهای سیستان نباید به وعده محدود شود امام جمعه زابل: کیفیت نان سیستان همچنان پایین و نظارت ضعیف است وضعیت آب و هوایی در شمال سیستان و بلوچستان «رسام» در زابل؛ از کشف استعدادهای نوجوانان تا بازنمایی هویت سیستان دو واحد صنفی متخلف در زابل تعطیل شدند پلمب سه واحد صنفی متخلف در زابل به دلیل عدم رعایت موازین بهداشتی برچسبها اجتماع مردمی تجمع مردمی شهرستان زابل
نظر شما