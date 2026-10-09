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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۳:۳۱

اجتماع مردم زابل در دویست و بیست و دومین شب دفاع از وطن

اجتماع مردم زابل در دویست و بیست و دومین شب دفاع از وطن

زابل- زابلی ها در دویست و بیست و دومین شب از شهادت رهبر شهید، اجتماع باشکوهی برگزار کردند.

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کد مطلب 6972222

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