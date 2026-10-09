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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۰

مورد عجیب بیرانوند؛

جنگ مجازی در تراکتور به اوج رسید

جنگ مجازی در تراکتور به اوج رسید

دروازه بان تراکتور تبریز استوری جنجالی علیه مدیرعامل این باشگاه منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از تساوی شب گذشته تراکتور تبریز مقابل استقلال در هفته هشتم فصل جاری لیگ برتر، علیرضا بیرانوند دروازه‌بان ملی‌پوش تراکتور صحبت هایی را علیه حجت کریمی مدیرعامل باشگاه تراکتور و مشکلات مالی سرخ های تبریز مطرح کرد که بلافاصله با اخراج او از تمرینات گروهی همراه شد.

بیرانوند پس از این اتفاقات در استوری اینستاگرامی خود جنگ با مدیرعامل را به اوج رساند و نوشت: «در پی اظهارات مدیرعامل مبنی بر حضورم در رختکن استقلال و طرح شبهاتی درباره گلی که دریافت کردم هرگونه پیگیری را حق قانونی خودم می‌دانم».

جنگ مجازی در تراکتور به اوج رسید

کد مطلب 6972276

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