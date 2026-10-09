جنگ مجازی در تراکتور به اوج رسید

به گزارش خبرنگار مهر، پس از تساوی شب گذشته تراکتور تبریز مقابل استقلال در هفته هشتم فصل جاری لیگ برتر، علیرضا بیرانوند دروازه‌بان ملی‌پوش تراکتور صحبت هایی را علیه حجت کریمی مدیرعامل باشگاه تراکتور و مشکلات مالی سرخ های تبریز مطرح کرد که بلافاصله با اخراج او از تمرینات گروهی همراه شد.

بیرانوند پس از این اتفاقات در استوری اینستاگرامی خود جنگ با مدیرعامل را به اوج رساند و نوشت: «در پی اظهارات مدیرعامل مبنی بر حضورم در رختکن استقلال و طرح شبهاتی درباره گلی که دریافت کردم هرگونه پیگیری را حق قانونی خودم می‌دانم».